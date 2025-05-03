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Коттеджи с гаражом в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$232,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 262 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$250,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$297,000
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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