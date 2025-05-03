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Коттеджи с садом в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 282 м²
Если Вы любите индивидуальность - то это для Вас ! Продается уютный коттедж в д.Задомля. От …
$450,000
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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