Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Озерицко-Слободской сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
Оставить заявку
Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти