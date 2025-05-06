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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Тиране (области), Албания

Тирана
3
Тирана
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5 объектов найдено
БИЗНЕС-КВАРТИРА В АРЕНДУ В «BOOK BUILDING», ЦЕНТР, ТИРАНА в Тирана, Албания
БИЗНЕС-КВАРТИРА В АРЕНДУ В «BOOK BUILDING», ЦЕНТР, ТИРАНА
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
✅ Цена: 7000 евро/мес. ✅Местоположение: ул. «Абди Топтани», Тирана ✅ Площадь: 80м2 ✅ Перв…
$7,289
в месяц
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Коммерческое помещение 75 м² в Тирана, Албания
Коммерческое помещение 75 м²
Тирана, Албания
Площадь 75 м²
✅ Цена: 1000 евро/месяц✅ Расположение: ул. Николла Зораки, бывшая Профарма✅ Площадь поверхно…
$1,135
в месяц
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Business Space for Rent in the Center of Tirana! в Тирана, Албания
Business Space for Rent in the Center of Tirana!
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Business Space for Rent in the Center of Tirana! 📍 Location: Qendra, Turdiu Center 🏠 1+1 A…
Цена по запросу
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For Rent: Business Space near the Train Station, Tirana. в Тирана, Албания
For Rent: Business Space near the Train Station, Tirana.
Тирана, Албания
Число комнат 1
Площадь 106 м²
Сдается в аренду: коммерческое помещение возле железнодорожного вокзала, Тирана Площадь:…
Цена по запросу
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Магазин 50 м² в Тирана, Албания
Магазин 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
✅price: 35 000leke/месяц ✅location: Kinostudio, Tirana ShopForrentinaneXcellentlocation, …
$363
в месяц
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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