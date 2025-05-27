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Долгосрочная аренда доходных домов в Тиране (области), Албания

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2 объекта найдено
Доходный дом 440 м² в Peze Helmes, Албания
Доходный дом 440 м²
Peze Helmes, Албания
Площадь 440 м²
✅ Цена: 2000 евро/месяц✅ Расположение: Peze-Helmes, Тирана✅ Площадь: 440м2Коммерческое помещ…
$2,238
в месяц
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Доходный дом 850 м² в Vaqarr, Албания
Доходный дом 850 м²
Vaqarr, Албания
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Предлагается к продаже и аренде коммерческое здание площадью 850 м2 и 1000 м2 земли, располо…
$5,602
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Realting.com
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