Долгосрочная аренда офисов в Тиране (области), Албания

Офис 1 225 м² в Тирана, Албания
Офис 1 225 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 225 м²
Этаж 6/40
Office for rent near the newest business center in the capital, Downtown One!! The newest el…
$54,741
в месяц
Офис 107 м² в Тирана, Албания
Офис 107 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 6/10
Luxury office for sale in one of the most elite residences in the capital Furnished with max…
$2,912
в месяц
Офис 441 м² в Тирана, Албания
Офис 441 м²
Тирана, Албания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 441 м²
Этаж 1/9
Jepet me Qira Ambient per Zyra prane Spitalit Amerikan 3! Ambienti eshte i ndare ne 3 kate, …
$3,494
в месяц
Офис 160 м² в Тирана, Албания
Офис 160 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 7/12
Office Apartment for Rent in the heart of Ish-Blloku Address: Ibrahim Rugova Street Area: 1…
$2,327
в месяц
Офис 53 м² в Тирана, Албания
Офис 53 м²
Тирана, Албания
Площадь 53 м²
Этаж 1/10
1st floor office space for rent on Kavaja Street. It is located in a very frequented area an…
$815
в месяц
Офис 137 м² в Тирана, Албания
Офис 137 м²
Тирана, Албания
Площадь 137 м²
Этаж 1/37
Office space for rent in Downtown, on Elbasan Street! The space offers a net area of 137 m² …
$4,974
в месяц
Офис 111 м² в Тирана, Албания
Офис 111 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,747
в месяц
Офис 151 м² в Тирана, Албания
Офис 151 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 8/9
We offer an office for rent at the Hilton hotel, near the Delijorgji complex, next to the Gj…
$2,679
в месяц
Офис 94 м² в Тирана, Албания
Офис 94 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$8,153
в месяц
Офис 216 м² в Тирана, Албания
Офис 216 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Этаж 1/9
Commercial space for rent in Misto Mame. The environment is located on the 1st floor of a ne…
$815
в месяц
Офис 96 м² в Тирана, Албания
Офис 96 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/5
2+1 apartment in Piazza suitable for offices! It is located on the 2nd floor of an existing …
$1,165
в месяц
Офис 105 м² в Тирана, Албания
Офис 105 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/10
For rent 2+1+2 near Parku Olimpik close to Kompleksi Dinamo, Rezidenca Altana. Organized as:…
$2,329
в месяц
Офис 47 м² в Тирана, Албания
Офис 47 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
в месяц
Офис 157 м² в Тирана, Албания
Офис 157 м²
Тирана, Албания
Площадь 157 м²
Этаж 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
в месяц
Офис 96 м² в Тирана, Албания
Офис 96 м²
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 96 м²
Этаж 9/13
An empty space is offered in one of the newest residences in Tirana, located on the 9th resi…
$1,048
в месяц
Офис 40 м² в Тирана, Албания
Офис 40 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 8
Suitable office space for rent or other activities Surface 40 m2 Floor 0 New palace For mo…
$1,165
в месяц
Офис 281 м² в Тирана, Албания
Офис 281 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 5
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siper…
$5,241
в месяц
Офис 50 м² в Тирана, Албания
Офис 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Office Space for Rent at Myslym Shyri! The space has an area of 50m2, organized into 2 work …
$699
в месяц
Офис 150 м² в Тирана, Албания
Офис 150 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 11/13
In one of the most prestigious centers in Tirana, we offer a super office for rent on the 11…
$2,562
в месяц
Офис 40 м² в Тирана, Албания
Офис 40 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 10/1
We are renting office space on Mujo Street, Ulcinj, behind the Catholic Church. The environ…
$582
в месяц
Офис 70 м² в Тирана, Албания
Офис 70 м²
Тирана, Албания
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
We are renting an office in the Ish Blloku area near the University Library. The office has …
$815
в месяц
Офис 50 м² в Тирана, Албания
Офис 50 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$699
в месяц
Офис 20 м² в Тирана, Албания
Офис 20 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Количество этажей 8
Suitable premises for rent for office or other activities Surface area 20 m2 Floor 0 New pal…
$582
в месяц
Офис 456 м² в Тирана, Албания
Офис 456 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,622
в месяц
Офис 120 м² в Тирана, Албания
Офис 120 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/9
Office for rent in a new and quality building, just completed Location: Myslym Shyri and Exh…
$1,980
в месяц
Офис 163 м² в Тирана, Албания
Офис 163 м²
Тирана, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
в месяц
Офис 116 м² в Тирана, Албания
Офис 116 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/12
A recently renovated apartment, previously used as an office, is for rent. The space is loca…
$1,165
в месяц
Офис 31 м² в Тирана, Албания
Офис 31 м²
Тирана, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/19
Office space for rent at Residenca Mine Peza!
$1,165
в месяц
Офис 120 м² в Тирана, Албания
Офис 120 м²
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 4/8
Office space for rent near the Air Albania stadium. The office is organized into 3 work area…
$2,912
в месяц
Офис 600 м² в Тирана, Албания
Офис 600 м²
Тирана, Албания
Число комнат 4
Площадь 600 м²
Этаж 5/5
Office for rent at Lake Tirana! In one of the most elite and quiet areas of Tirana, offices…
$13,977
в месяц
