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Жильё в Maminas, Албания

3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Maminas, Албания
Квартира 4 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Дуплекс в Porto Lalzi, Хамаллай, с общей площадью 172 м²! Внутренняя площадь: 154.6 м²…
$397,133
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Дом 3 комнаты в Maminas, Албания
Дом 3 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Продается одноэтажный дом в Маминасе, Дуррес, просторный и по привлекательной цене. • Чис…
Цена по запросу
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Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
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Дом 3 комнаты в Maminas, Албания
Дом 3 комнаты
Maminas, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Частный дом находится между Дурресом и Тираной, недолеко от автострады в поселке под названи…
$242,812
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Агентство
Century 21 Eon
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Рейтинг 4.9 / 5:
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