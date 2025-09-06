Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Дуррес (область)
  4. Долгосрочная аренда
  5. Коммерческое помещение

Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Дурресе (область), Албания

Дуррес
35
35 объектов найдено
Коммерческое помещение 147 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 147 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 8
Помещения расположены на 8-м этаже с лифтом в Гранд-парке напротив Gjuheve Te Huaja в Тиране…
$2,339
в месяц
Коммерческое помещение 48 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 48 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Магазин расположен на первом этаже нового здания в Иш-Урте, Дуррес. Он имеет 41,62 м2 внутре…
$350
в месяц
Коммерческое помещение 100 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 100 м²
Дуррес, Албания
Площадь 100 м²
Помещения расположены на первом этаже здания в Плаж Хекурудха, Дуррес. Помещения подходят дл…
$351
в месяц
Склад 16 м² в Дуррес, Албания
Склад 16 м²
Дуррес, Албания
Площадь 16 м²
Гараж расположен на первом этаже нового здания в Дуррес-Бич. Он имеет площадь 16 м2 и высоту…
$117
в месяц
Склад 150 м² в Дуррес, Албания
Склад 150 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Склад расположен в Флейке, на главной дороге в Дурресе. Он имеет общую площадь земли 400 м2,…
$702
в месяц
Коммерческое помещение 40 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 40 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Помещения расположены на первом этаже, на краю главной дороги в Иш Кенете, Дуррес. Недвижимо…
$292
в месяц
Склад 26 м² в Дуррес, Албания
Склад 26 м²
Дуррес, Албания
Площадь 26 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Склад 40 м² в Дуррес, Албания
Склад 40 м²
Дуррес, Албания
Площадь 40 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Склад 1 500 м² в Дуррес, Албания
Склад 1 500 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/1
Склад расположен в Спиталле, примерно в 200 метрах от университета «Александр Моисиу». Это с…
$5,247
в месяц
Коммерческое помещение 72 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 72 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Помещения расположены на втором этаже 5-этажного здания на главном бульваре и организованы к…
$585
в месяц
Коммерческое помещение 75 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 75 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Помещения расположены в районе пляжа, район 13 недалеко от моста Дайлан, Дуррес. Это простра…
$1,169
в месяц
Коммерческое помещение 175 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 175 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Пространство расположено на окраине Дурреса возле школы в Спиталле, район No 15. Пространств…
$350
в месяц
Склад 900 м² в Дуррес, Албания
Склад 900 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Этаж 1/2
Аренда - это склад площадью 900 м2 или сарай в районе Шкозе вблизи дороги Kolaudimit te maki…
$1,755
в месяц
Склад 60 м² в Дуррес, Албания
Склад 60 м²
Дуррес, Албания
Площадь 60 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Коммерческое помещение 58 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 58 м²
Дуррес, Албания
Площадь 58 м²
Этаж 2/11
Окружающая среда расположена на 2-м этаже здания в районе суда судебного округа Дуррес. Он о…
$585
в месяц
Коммерческое помещение 77 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 77 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Помещения расположены на первом этаже жилого дома на главной дороге к стадиону. Он имеет 77 …
$936
в месяц
Коммерческое помещение 141 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 141 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/7
Помещения расположены на 2-м этаже здания в районе 18, в Дурресе. Помещения подходят для вне…
$819
в месяц
Коммерческое помещение 80 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 80 м²
Дуррес, Албания
Площадь 80 м²
Этаж 1
Помещения расположены на 1-м этаже жилого дома рядом с «Налоговой дирекцией» в Дурресе. Поме…
$702
в месяц
Отель 170 м² в Дуррес, Албания
Отель 170 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 38
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Площадь 170 м²
Этаж 1/5
Отель расположен на вторичной дороге в Големе, Дуррес. Недвижимость имеет площадь земли 1700…
$19,886
в месяц
Склад 73 м² в Дуррес, Албания
Склад 73 м²
Дуррес, Албания
Площадь 73 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Коммерческое помещение 100 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 100 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Это коммерческое пространство 1+1 расположено на первом этаже двухэтажного здания в районе К…
$935
в месяц
Коммерческое помещение 21 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 21 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 3
Магазин расположен на первом этаже нового здания в Иш-Урте, Дуррес. Он имеет 41,62 м2 внутре…
$233
в месяц
Коммерческое помещение 15 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 15 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 15 м²
Пространство расположено рядом с главной дорогой возле 9-летней школы "14 Nentori" в Дурресе…
$326
в месяц
Коммерческое помещение 112 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 112 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1
Пространство расположено на первом жилом этаже или втором этаже от земли, обращенной к главн…
$936
в месяц
Коммерческое помещение 95 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 95 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3/7
Помещения расположены на 3-м этаже над землей или на 1-м жилом этаже нового здания с лифтом …
$585
в месяц
Склад 41 м² в Дуррес, Албания
Склад 41 м²
Дуррес, Албания
Площадь 41 м²
Этаж -1
Гараж расположен на 1-м этаже нового здания с лифтом на стадионе в Дурресе. Недвижимость име…
$117
в месяц
Склад 800 м² в Дуррес, Албания
Склад 800 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Сад расположен в Пьезе, на краю главной дороги в Дурресе. Он имеет общую площадь земли 2500 …
$2,924
в месяц
Коммерческое помещение 27 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 27 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 11
Помещения расположены на первом этаже здания за окружным судом Дурреса. Помещения имеют 27 м…
$292
в месяц
Коммерческое помещение 60 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 60 м²
Дуррес, Албания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Пространство расположено рядом с «Rrota e Qerres» в «Kolegji Eneida», Neighborhood No17, Dur…
$291
в месяц
Коммерческое помещение 32 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 32 м²
Дуррес, Албания
Площадь 32 м²
Это пространство расположено на первом этаже нового здания в районе «Железнодорожный вокзал»…
$585
в месяц
