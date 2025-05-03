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Ünal İnşaat antalya

Турция, Средиземноморский регион
;
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
На платформе
На платформе
2 года 9 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
www.unalinsaatantalya.com/
Об агентстве

Наша компания  работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад
проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты.
Наше агенство Подберет лучшие для вас варианты недвижимость в любом районе Анталии. У нас имеется большое портфолио с объектами на  любой бюджет.
 Вы можете просмотреть наши портфолио на нашем сайте www.unalinsaatantalya.com. 
Для Ünal İnşaat Gayrimenkul удовлетворение потребностей клиентов всегда находится на первом месте. Вас сопровождает наш опытный персонал с самого начала и до конца сделки.
Его основатель, Али Унал, родился в 1990 году в деревне Тефенни Хасанпаша, Анталия, и окончил факультет инженеров-строителей Университета в  Бурдуре Мехмета Акиф Ерсоя

 

Услуги

-Продажа квартир ,вилл, земельных участков, магазинов и др.вид недвижимости

-Помощь в оформлении документов при покупке недвижимости

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:24
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 8 объектов
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : КЕПЕЗ   РАЙОН : ЭРЕНКЁЙ ГОД ПОСТРОЙКИ : 2022 ЭТАЖ : …
$101,498
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Муратпаша, Турция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Муратпаша
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : КЕПЕЗ РАЙОН : ЭРЕНКЁЙ ГОД ПОСТРОЙКИ : 2022 ЭТАЖ : ДУ…
$137,024
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/7
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА С БАССЕЙНОМ ОКРУГ : КЕПЕЗ     РАЙОН : ФЕВЗИ ЧАКМАК ЭТАЖ : 1 Э…
$133,938
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ : КВАРТИРА ОКРУГ : КЕПЕЗ     РАЙОН : ЭРЕНКЁЙ ГОД ПОСТРОЙКИ : 2022 ЭТАЖ …
$105,123
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Ali Ünal
Ali Ünal
10 объектов
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