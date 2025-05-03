Ünal İnşaat antalya

Об агентстве

Наша компания работает в Анталии 10 лет. Мы- агентство недвижимости, где вы всегда сможете найти подходящие вам варианты. Наш опытный и дружелюбный персонал будет рад

проконсультировать вас по любым вопросам. Наши два филиала распологаются в Анталии , районы Кепез и Дошемалты.

Наше агенство Подберет лучшие для вас варианты недвижимость в любом районе Анталии. У нас имеется большое портфолио с объектами на любой бюджет.

Вы можете просмотреть наши портфолио на нашем сайте www.unalinsaatantalya.com.

Для Ünal İnşaat Gayrimenkul удовлетворение потребностей клиентов всегда находится на первом месте. Вас сопровождает наш опытный персонал с самого начала и до конца сделки.

Его основатель, Али Унал, родился в 1990 году в деревне Тефенни Хасанпаша, Анталия, и окончил факультет инженеров-строителей Университета в Бурдуре Мехмета Акиф Ерсоя