Victori Company

Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы отличаются классическим архитектурным дизайном, высоким качеством строительства и уникальным месторасположением. Все наши резиденции имеют собственную частную территорию, плавательные бассейны, тренажерные залы, СПА зоны, паркинги и обслуживаются Управляющей компанией, которой так же являемся мы сами.
Мы являемся ведущей компанией в сфере недвижимости в Турции. Наша команда консультантов говорит на более чем 9 языках и поможет вам найти подходящую недвижимость в Турции в соответствии с вашими потребностями и желаниями.
Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решите купить недвижимость в Турции, мы приветствуем вас в аэропорту, и после того, как вы приобретете свою недвижимость, мы поможем вам со всем, что связано с вашей собственностью в Турции.Наша компания, которая годами работает со своими профессиональными командами и отраслевыми знаниями, продолжает проводить различие во всех областях, в которых он ведет бизнес, с целью привлечения как себя, так и своих деловых партнеров. В то время как мы прилагаем все усилия, чтобы с большой осторожностью узнавать о наших продажах, рассматривая наших клиентов как наших деловых партнеров, деловая этика является одной из самых важных ценностей, которые нас волнуют.Первая цель Red Tower Property - не только продать, но и обеспечить 100% удовлетворение клиентов. Мы работаем со всеми нашими возможностями, чтобы обеспечить это выполнение. Мы предлагаем вам закончить учебу с нашими предпродажными и послепродажными услугами. Мы работаем весь день, чтобы оказать лучшую помощь нашим инвесторам.
Vesta Real Estate работает на рыке недвижимости 10 лет. Это много или мало? Оптимально!
Мы молоды и полны сил. При этом имеем солидный опыт в сфере недвижимости и готовы предоставить рекомендации.
Наши принципы остаются неизменными с первого дня работы
• В базе – только проверенные предложения. Ежедневное пополнение и корректировка
• Безопасность. Мы сотрудничаем с крупными надежными застройщиками и добросовестными частными инвесторами
• Интересы клиента – превыше всего. Мы ищем варианты по нескольким десяткам параметров
• Прозрачность работы – условия сотрудничества четко прописаны в договоре
• Долгосрочное сотрудничество – наша цель. Предлагаем услуги управления инвестиционной недвижимостью
В Vesta Real Estate над каждым проектом работает слаженная команда – риэлторы, юристы, страховые агенты, переводчики, управляющие инвест-проектами. Мы на связи от момента обращения до получения документов на недвижимость.
Наша компания, начавшая свою деятельность в феврале 2020 года, учитывает недостатки и потребности в этом секторе и предоставляет услуги своей высококачественной, надежной и профессиональной командой в соответствии с вашими потребностями.
Нашим приоритетом является понимание того, чего требуют наши уважаемые друзья, и предоставление необходимых услуг в этом направлении.
Все процедуры являются официальными, и каждая ситуация находится под гарантией нашей компании.
В этом направлении мы будем рады внести свой вклад в повышение качества жизни, которого вы заслуживаете.
Желаем соединить великолепные дома с великолепными людьми ..