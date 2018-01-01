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Victori Company

Isatnbul,Kadikoy,Zuhtupasa,Kiziltoprak,Bagdat Caddesi #20,Apt 10. zip:34724
;
Victori Company
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2017
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
www.victoricompany.com
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Описание

Наша компания занимается туризмом и недвижимостью по всей территории Турции. Эксклюзивные предложения по туризму, продажа недвижимости.

Услуги
  • Продажа недвижимости;
  • Аренда апартаментов;
  • Аренда вилл;
  • Продажа коммерческой недвижимости;
  • Event.
Квартиры
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муратпаша
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
We offer a living space beyond dreams that includes many facilities such as indoor and outdo…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кадыкёй, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кадыкёй
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 10/25
Для счастливого жизненного пространства сначала много истин должно быть вместе. Сейчас в Фик…
€500,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Картал, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Картал
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 30
The project is located in Kartal district in Asian side of Istanbul, which is one of the mos…
€300,000
Дома
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Datca, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Datca
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается собственный дом на берегу моря с видом на море. На берегу Эгейского моря окружающа…
€922,170
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Prince Islands, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Prince Islands
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
В Стамбуле квартиры на продажу на островах принца находятся в экологическом месте. На остров…
€253,000
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Goekova, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Goekova
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла на берегу моря с мебелью. С бассейном, детская площадка; терассы между виллами…
€615,000
Наши агенты в Турции
Viktoria ARJEVANI
Viktoria ARJEVANI
6 объектов
Агентства рядом
ALAIYE HOME CONSTRUCTION
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Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы отличаются классическим архитектурным дизайном, высоким качеством строительства и уникальным месторасположением. Все наши резиденции имеют собственную частную территорию, плавательные бассейны, тренажерные залы, СПА зоны, паркинги и обслуживаются Управляющей компанией, которой так же являемся мы сами.

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Мы являемся ведущей компанией в сфере недвижимости в Турции. Наша команда консультантов говорит на более чем 9 языках и поможет вам найти подходящую недвижимость в Турции в соответствии с вашими потребностями и желаниями.

Redtower Property
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Как компания со знаниями в области недвижимости и строительства, мы гордимся тем, что имеем клиентов со всего мира. Мы являемся одной из ведущих компаний в Турции по недвижимости. Мы предоставляем помощь, которая будет с вами при каждой процедуре покупки недвижимости в Турции. Когда вы решите купить недвижимость в Турции, мы приветствуем вас в аэропорту, и после того, как вы приобретете свою недвижимость, мы поможем вам со всем, что связано с вашей собственностью в Турции.Наша компания, которая годами работает со своими профессиональными командами и отраслевыми знаниями, продолжает проводить различие во всех областях, в которых он ведет бизнес, с целью привлечения как себя, так и своих деловых партнеров. В то время как мы прилагаем все усилия, чтобы с большой осторожностью узнавать о наших продажах, рассматривая наших клиентов как наших деловых партнеров, деловая этика является одной из самых важных ценностей, которые нас волнуют.Первая цель Red Tower Property - не только продать, но и обеспечить 100% удовлетворение клиентов. Мы работаем со всеми нашими возможностями, чтобы обеспечить это выполнение. Мы предлагаем вам закончить учебу с нашими предпродажными и послепродажными услугами. Мы работаем весь день, чтобы оказать лучшую помощь нашим инвесторам.  

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Наша компания, начавшая свою деятельность в феврале 2020 года, учитывает недостатки и потребности в этом секторе и предоставляет услуги своей высококачественной, надежной и профессиональной командой в соответствии с вашими потребностями.

Нашим приоритетом является понимание того, чего требуют наши уважаемые друзья, и предоставление необходимых услуг в этом направлении.

Все процедуры являются официальными, и каждая ситуация находится под гарантией нашей компании.

В этом направлении мы будем рады внести свой вклад в повышение качества жизни, которого вы заслуживаете.

Желаем соединить великолепные дома с великолепными людьми ..

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