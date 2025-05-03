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Rent in Riga

Латвия, Рига
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2005
На платформе
На платформе
1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
www.rentinriga.com
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Об агентстве

Сила аренды в Риге

Мы гордимся тем, что являемся одной из сильнейших и ведущих компаний в сфере недвижимости в Латвии. 🇱🇻

Уникальность и сила аренды в Риге выражается в нескольких аспектах, которыми мы гордимся, и где мы действительно выделяемся.

🏆 1.Самый большой выбор списков недвижимости

С 2005 года мы создали самую широкую и качественную базу данных по недвижимости в Латвии, насчитывающую 5000 списков аренды и продаж, включая 1270 квартир, 340 домов, 2170 коммерческих объектов и 313 инвестиционных возможностей.

🏆 2 Опытные агенты

🔑 Аренда в команде Риги включает агентов, которые были с компанией с момента ее основания в 2005 году.

В нашу команду входят агенты с опытом работы в сотнях сделок, а также новые специалисты, которые уже сделали эту отрасль своей.

🏆 3. количество сделок

Работа с широким и разнообразным спектром свойств позволяет адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и спросу. В результате мы ежегодно закрываем в среднем 1200 сделок аренды, аренды и продаж.

Аренда логотипа в Риге

Бренд Rent in Riga всегда был основан на основной идее: помочь людям найти то, что они ищут, будь то новый дом, бизнес-пространство или лучшее решение для любых потребностей, связанных с недвижимостью.

Иконка поиска в логотипе представляет этот процесс.

Он символизирует ясность, сосредоточенность и способность найти правильный выбор среди множества вариантов.

Так же, как увеличительное стекло раскрывает важные детали, мы гарантируем, что каждый клиент видит лучшие доступные возможности.

Мы не просто поставщики услуг, мы помогаем людям сделать следующий большой шаг.

Слово «IN» внутри иконки поиска подчеркивает четкое направление — это то, что вы ищете. Вот где находятся решения.

«IN» часто используется в бизнесе и недвижимости. Это относится к:

• Расположение (в Риге)

• Участие промышленности (на рынке)

• Партнерство (в партнерстве)

• Время (во времени)

• Прогресс (в прогрессе)

• Метод (в эскроу-счете)

Его использование помогает создать профессиональный и точный тон в общении.

Услуги

Аренда в Риге сосредоточена на брокерских услугах в сфере недвижимости. Наша миссия заключается в профессиональной поддержке клиентов на протяжении всего процесса аренды, аренды или продажи недвижимости.

RIR действует как мост между спросом и предложением, связывая тех, кто хочет арендовать, арендовать или купить, с теми, кто хочет сдать в аренду или продать. Этот процесс осуществляется с высоким уровнем экспертизы, доверия и клиентоориентированного подхода, адаптированного к индивидуальным потребностям.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 15:58
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Языки общения
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