AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"

Юридические, миграционные, бухгалтерские и консалтинговые услуги.
Все виды сделок с недвижимостью.
Иммиграционное право:
Вид на жительство в Латвии:
Услуги по недвижимости:
Юридическое сопровождение всех видов сделок с недвижимостью:
Комплексное юридическое обслуживание:
Финансово — правовое исследование компаний (due diligence):
Мы предлагаем предоставление независимых бизнес-отчетов о компаниях и организациях Европейского союза. Бизнес-отчет (business report) является результатом обработки разнообразных специализированных баз данных, поиска, сбора и проверки материалов, которая подается в структурированном виде в государственные органы соответствующей страны. В случае необходимости бизнес-отчет может быть дополнен аналитическим заключением специалистов о степени риска и надежности компании.
Мы проводим финансово-правовые исследования Латвийских компаний.
Исследование включает в себя рассмотрение:
Бухгалтерское обслуживание: