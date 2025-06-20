AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"

Услуги

Иммиграционное право:

oформление необходимой документации для оформления вида на жительство в Латвии;

подготовка необходимых договоров и документов, оформление трудовых отношений членов правления, совета и других должностных лиц для получения разрешения на работу;

оформление всей необходимой документации в Управлении по делам гражданства и иммиграции и Государственной службе занятости.

Вид на жительство в Латвии:

Консультирование по миграционному законодательству Латвии;

Консультирование по налоговому законодательству Латвии. Помощь в выборе оптимального варианта в случае коммерческого использования недвижимости. Помощь в организации бухгалтерского обслуживания;

Визовая и организационная поддержка на начальном этапе. Оформление приглашения для инвестора и членов его семьи;

Подготовка необходимых миграционных документов. Личное сопровождение при подаче документов в Департамент Миграции МВД Латвии в г.Риге (при получении ID карты), организационная поддержка и оформлении медицинской справки и полиса страхования здоровья;

Подготовка документов для ежегодного подтверждения вида на жительство. Личное сопровождение при подаче документов в Департамент Миграции МВД Латвии;

Осуществление функций юридического представителя Клиента в Латвийской Республике – отслеживание осуществления всех необходимых регистрационных действий, представление интересов Клиента перед государственными органами и органами самоуправления Латвийской Республики, а также третьими лицами;

Иные услуги и действия в интересах клиента, необходимые в каждом конкретном случае.

Услуги по недвижимости:

Консультирование по рынку недвижимости Латвии;

Организация поиска и просмотра объектов жилой и коммерческой недвижимости от собственников и ведущих девелоперов;

Организация работ по отделке и благоустройству приобретенного объекта недвижимости, соблюдая самые высокие стандарты качества;

Услуги по управлению приобретенной недвижимостью – надзор за имуществом во время отсутствия собственника в Латвии, поиск подходящего арендатора, обслуживание (снятие и подача показаний счетчиков, организация мелкого ремонта, и т.д.), своевременная оплата счетов. Уплата налогов, оформление и сдача годовой декларации.

Юридическое сопровождение всех видов сделок с недвижимостью:

Анализ и подготовка правовых заключений о законности приобретения прав собственности на объект недвижимости;

Экспертиза сделки в плане территориального планирования и обременений;

Правовое сопровождение при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (купля-продажа, аренда, ипотека, и т.д.);

Перерегистрация прав собственности.

Комплексное юридическое обслуживание:

регистрация и правовое обслуживание компаний в Латвии;

анализ документов, подтверждающих хозяйственную деятельность компании в случае, если клиент желает открыть счет для компании, уже ведущей деятельность;

юридическое сопровождение проектов финансирования, подготовка и анализ договоров и иных документов, необходимых для осуществления всех видов гражданско-правовых сделок, а также оформления трудовых правоотношений;

структурирование сделок в том числе углублённое юридическое и налоговое исследование, связанное с куплей и продажей предприятий и недвижимого имущества;

доверительное управление счетом компании;

легализация документов и их заверение апостилем;

услуги административного адреса и секретарские услуги для компании в Латвии.

Финансово — правовое исследование компаний (due diligence):

Мы предлагаем предоставление независимых бизнес-отчетов о компаниях и организациях Европейского союза. Бизнес-отчет (business report) является результатом обработки разнообразных специализированных баз данных, поиска, сбора и проверки материалов, которая подается в структурированном виде в государственные органы соответствующей страны. В случае необходимости бизнес-отчет может быть дополнен аналитическим заключением специалистов о степени риска и надежности компании.

Мы проводим финансово-правовые исследования Латвийских компаний.

Исследование включает в себя рассмотрение:

организационно – правовых документов;

прав собственности;

долговых обязательств;

лицензий и разрешений;

договоров;

финансовых и налоговых отчетов.

Бухгалтерское обслуживание: