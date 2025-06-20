  1. Realting.com
  2. Иммиграционный консультант
  3. AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"

AS "PADVA, PARINOV UN PARTNERI"

Латвия, Рига
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Иммиграционный консультант
Год основания компании
Год основания компании
2005
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Веб-сайт
Веб-сайт
www.padva.lv
О компании

Юридические, миграционные, бухгалтерские и консалтинговые услуги.

Все виды сделок с недвижимостью.

 

Услуги

Иммиграционное право:

  • oформление необходимой документации для оформления вида на жительство в Латвии;
  • подготовка необходимых договоров и документов, оформление трудовых отношений членов правления, совета и других должностных лиц для получения разрешения на работу;
  • оформление всей необходимой документации в Управлении по делам гражданства и иммиграции и Государственной службе занятости.

Вид на жительство в Латвии:

  • Консультирование по миграционному законодательству Латвии;
  • Консультирование по налоговому законодательству Латвии. Помощь в выборе оптимального варианта в случае коммерческого использования недвижимости. Помощь в организации бухгалтерского обслуживания;
  • Визовая и организационная поддержка на начальном этапе. Оформление приглашения для инвестора и членов его семьи;
  • Подготовка необходимых миграционных документов. Личное сопровождение при подаче документов в Департамент Миграции МВД Латвии в г.Риге (при получении ID карты), организационная поддержка и оформлении медицинской справки и полиса страхования здоровья;
  • Подготовка документов для ежегодного подтверждения вида на жительство. Личное сопровождение при подаче документов в Департамент Миграции МВД Латвии;
  • Осуществление функций юридического представителя Клиента в Латвийской Республике – отслеживание осуществления всех необходимых регистрационных действий, представление интересов Клиента перед государственными органами и органами самоуправления Латвийской Республики, а также третьими лицами;
  • Иные услуги и действия в интересах клиента, необходимые в каждом конкретном случае.

Услуги по недвижимости:

  • Консультирование по рынку недвижимости Латвии;
  • Организация поиска и просмотра объектов жилой и коммерческой недвижимости от собственников и ведущих девелоперов;
  • Организация работ по отделке и благоустройству приобретенного объекта недвижимости, соблюдая самые высокие стандарты качества;
  • Услуги по управлению приобретенной недвижимостью – надзор за имуществом во время отсутствия собственника в Латвии, поиск подходящего арендатора, обслуживание (снятие и подача показаний счетчиков, организация мелкого ремонта, и т.д.), своевременная оплата счетов. Уплата налогов, оформление и сдача годовой декларации.

Юридическое сопровождение всех видов сделок с недвижимостью:

  • Анализ и подготовка правовых заключений о законности приобретения прав собственности на объект недвижимости;
  • Экспертиза сделки в плане территориального планирования и обременений;
  • Правовое сопровождение при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (купля-продажа, аренда, ипотека, и т.д.);
  • Перерегистрация прав собственности.

Комплексное юридическое обслуживание:

  • регистрация и правовое обслуживание компаний в Латвии;
  • анализ документов, подтверждающих хозяйственную деятельность компании в случае, если клиент желает открыть счет для компании, уже ведущей деятельность;
  • юридическое сопровождение проектов финансирования, подготовка и анализ договоров и иных документов, необходимых для осуществления всех видов гражданско-правовых сделок, а также оформления трудовых правоотношений;
  • структурирование сделок в том числе углублённое юридическое и налоговое исследование, связанное с куплей и продажей предприятий и недвижимого имущества;
  • доверительное управление счетом компании;
  • легализация документов и их заверение апостилем;
  • услуги административного адреса и секретарские услуги для компании в Латвии.

Финансово — правовое исследование компаний (due diligence):

Мы  предлагаем предоставление независимых бизнес-отчетов о компаниях и организациях Европейского союза. Бизнес-отчет (business report) является результатом обработки разнообразных специализированных баз данных, поиска, сбора и проверки материалов, которая подается в структурированном виде в государственные органы соответствующей страны. В случае необходимости бизнес-отчет может быть дополнен аналитическим заключением специалистов о степени риска и надежности компании.

Мы проводим финансово-правовые исследования Латвийских компаний.
Исследование включает в себя рассмотрение:

  • организационно – правовых документов;
  • прав собственности;
  • долговых обязательств;
  • лицензий и разрешений;
  • договоров;
  • финансовых и налоговых отчетов.

Бухгалтерское обслуживание:

  • Регистрация в системе электронного декларирования службы государственных доходов;
  • Учет имущества, обязательств, хозяйственных сделок, основных средств, материальных и нематериальных ценностей;
  • Оформление документов отчетности, расчет налогов, пошлин и платежей обязательного социального страхования;
  • Составление ежемесячных, ежеквартальных и/или полугодовых отчетов и предоставление отчетов в соответствующие учреждения или организации;
  • Составление годового отчета и предоставление его в службу государственных доходов.
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 18:16
(UTC+3:00, Europe/Riga)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Латвии
Руслан Андреев-Жуков
Руслан Андреев-Жуков
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти