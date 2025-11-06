Kompleks mieszkalny Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym.

✅ Gwarancja odkupu + 10% ceny zakupu po 3 latach.

✅ Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie.

✅ Rental Pool na 7 lat to system podziału zysków w proporcji 40%/60% (40% dla inwestora | 60% dla firmy zarządzającej).

✅ Zarządzane przez Ascott Hotels & Serviced Apartments

Warunek ten jest wstępnie określony w umowie kupna i stanowi jej integralną część.

Oznacza to, że nie stracisz swojej inwestycji w żadnych okolicznościach, a Twój dochód jest gwarantowany.

✅ Apartamenty są w pełni umeblowane!

✅ Dwa apartamenty (2+1 i 1+1) są dostępne na sprzedaż z obywatelstwem tureckim za 450 000 USD.

Kompleks położony jest na skrzyżowaniu trzech dzielnic: Küçükçekmece, Bahçelievler i Bakırköy, w dzielnicy biznesowej Basın Ekspres. Znajduje się 5 minut jazdy od linii metra E5 i TEM.

Kompleks składa się z dwóch połączonych ze sobą bloków, rozłożonych na działce o powierzchni 29 962 m², 17 kondygnacji, wliczając parking podziemny, oferując 167 mieszkań o zróżnicowanym układzie od 1+1 do 3+1, o powierzchni od 81 m² do 234 m², a także 7 lokali użytkowych.

Centralna lokalizacja stanowi doskonałą zachętę dla inwestorów do inwestowania w ten projekt, biorąc pod uwagę wysokie czynsze i duży popyt w tym sektorze.

Okolica szczyci się dobrze rozwiniętą infrastrukturą miejską oraz obecnością publicznych i prywatnych instytucji edukacyjnych.

Termin zakończenia: grudzień 2025 r.

Infrastruktura:

Sauna i łaźnia turecka

Kryty basen

Sala fitness

Place zabaw

Strefa spacerowa z zielonym ogrodem

Zadaszony parking

Wygodny, zagospodarowany teren

Monitoring całodobowy

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.