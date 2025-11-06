  1. Realting.com
  3. Kompleks mieszkalny Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym.

Kompleks mieszkalny Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym.

Doktor Ali Demir Caddesi, Turcja
od
$450,000
10 1
Data aktualizacji: 15.11.2025

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

✅ Gwarancja odkupu + 10% ceny zakupu po 3 latach.
✅ Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie.

✅ Rental Pool na 7 lat to system podziału zysków w proporcji 40%/60% (40% dla inwestora | 60% dla firmy zarządzającej).

✅ Zarządzane przez Ascott Hotels & Serviced Apartments

Warunek ten jest wstępnie określony w umowie kupna i stanowi jej integralną część.
Oznacza to, że nie stracisz swojej inwestycji w żadnych okolicznościach, a Twój dochód jest gwarantowany.

✅ Apartamenty są w pełni umeblowane!
✅ Dwa apartamenty (2+1 i 1+1) są dostępne na sprzedaż z obywatelstwem tureckim za 450 000 USD.

Kompleks położony jest na skrzyżowaniu trzech dzielnic: Küçükçekmece, Bahçelievler i Bakırköy, w dzielnicy biznesowej Basın Ekspres. Znajduje się 5 minut jazdy od linii metra E5 i TEM.

Kompleks składa się z dwóch połączonych ze sobą bloków, rozłożonych na działce o powierzchni 29 962 m², 17 kondygnacji, wliczając parking podziemny, oferując 167 mieszkań o zróżnicowanym układzie od 1+1 do 3+1, o powierzchni od 81 m² do 234 m², a także 7 lokali użytkowych.

Centralna lokalizacja stanowi doskonałą zachętę dla inwestorów do inwestowania w ten projekt, biorąc pod uwagę wysokie czynsze i duży popyt w tym sektorze.

Okolica szczyci się dobrze rozwiniętą infrastrukturą miejską oraz obecnością publicznych i prywatnych instytucji edukacyjnych.

Termin zakończenia: grudzień 2025 r.

Infrastruktura:

  • Sauna i łaźnia turecka
  • Kryty basen
  • Sala fitness
  • Place zabaw
  • Strefa spacerowa z zielonym ogrodem
  • Zadaszony parking
  • Wygodny, zagospodarowany teren
  • Monitoring całodobowy

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Doktor Ali Demir Caddesi, Turcja
Wideo recenzja zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym.

Kompleks mieszkalny Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym.
Doktor Ali Demir Caddesi, Turcja
od
$450,000
