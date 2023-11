New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey

Umeblowane apartamenty typu hotel z gwarantowanym zwrotem w wysokości 7% przez 3 lata. Dwa 17-piętrowe budynki składają się ze 167 mieszkań o układzie 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, dwupoziomowy.

Rezydencja oferuje odkryty basen, siłownię, saunę i łaźnię parową, salę konferencyjną, boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, pokój gier, teren zielony, 3-poziomowy parking.

Zakończenie - czerwiec 2024 r.

Zalety

Gwarantowany zwrot w wysokości 7% przez 3 lata.

Firma zarządzająca - jeden z wiodących międzynarodowych operatorów hotelowych.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Projekt znajduje się w dzielnicy Küçükçekmece, po europejskiej stronie miasta. Jest to zielony obszar rozwijający się z dobrą infrastrukturą. Kompleks mieszkaniowy znajduje się 500 m od autostrady Basin Express, ważnej arterii transportowej łączącej międzynarodowe autostrady E5 i TEM. Nieruchomości w pobliżu Basin Express mają duży potencjał inwestycyjny, a obszar szybko się rozwija. Łatwo jest dostać się z okolicy bez korków do dowolnej części miasta dzięki dostępności linii transportu dużych prędkości: metra, metra i linii kolejowej Marmaray. W pobliżu projektu znajduje się kilka międzynarodowych szkół prywatnych, uniwersytetów, szpitali (szpital Rumeli, Medipol, A Hastanesi), wiele sklepów, centrów handlowych (Mall of istanbul, 212 centrum handlowe), kawiarnie. Do nowego lotniska można dotrzeć w 25 minut, a historyczne centrum Stambułu - dzielnica Sultanahmet - 15-20 minut.