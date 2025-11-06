Kompleks mieszkalny Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

✅ Dwa apartamenty - 1 + 1 i 1 + 1 za 470 000 USD

✅ Nadaje się do obywatelstwa tureckiego

Projekt G-HUB - hotel, centrum handlowe, uniwersytet i szpital w jednym kompleksie

Kompleks znajduje się w dzielnicy Sefaköy / Küçükçekmece, bezpośrednio na autostradzie E- 5, jednym z najważniejszych szlaków transportowych miasta, zapewniając wygodny dostęp do wszystkich głównych obszarów.

Data zakończenia: marzec 2026 r.

Przedsiębiorstwo budowlane: MARYAPI

⚡Wysoki dochód z wynajmu i zwrot z inwestycji

⚡Projekt GYO - nie wymaga oceny eksperckiej obywatelstwa tureckiego

Powierzchnia projektu: 14 000 m ²

Liczba apartamentów: 330 (84 apartamentów typu hotelowego, 246 apartamentów typu mieszkalnego / hotelowego)

Apartamenty na sprzedaż: 1 + 1 / 1,5 + 1 / 2 + 1

Powierzchnia: od 74 m ² do 105 m ²

Jednostki handlowe: 93

⚡Projekt G-HUB znajduje się w pobliżu słynnego Szpitala Uniwersytetu Biruni i Uniwersytetu Arel, dodając wartość i prestiż do całego kompleksu.

⚡Projekt obejmuje również otwarte centrum handlowe z tętniącym życiem obszarem handlowym, kawiarnie, restauracje i przestrzenie publiczne przeznaczone do zaspokojenia codziennych potrzeb mieszkańców, studentów i odwiedzających.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.