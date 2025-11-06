Kompleks mieszkalny Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

✅ Dwa apartamenty - 1 + 1 i 1 + 1 za 470 000 USD
✅ Nadaje się do obywatelstwa tureckiego
Projekt G-HUB - hotel, centrum handlowe, uniwersytet i szpital w jednym kompleksie
Kompleks znajduje się w dzielnicy Sefaköy / Küçükçekmece, bezpośrednio na autostradzie E- 5, jednym z najważniejszych szlaków transportowych miasta, zapewniając wygodny dostęp do wszystkich głównych obszarów.
Data zakończenia: marzec 2026 r.
Przedsiębiorstwo budowlane: MARYAPI
⚡Wysoki dochód z wynajmu i zwrot z inwestycji
⚡Projekt GYO - nie wymaga oceny eksperckiej obywatelstwa tureckiego
⚡Projekt G-HUB znajduje się w pobliżu słynnego Szpitala Uniwersytetu Biruni i Uniwersytetu Arel, dodając wartość i prestiż do całego kompleksu.
⚡Projekt obejmuje również otwarte centrum handlowe z tętniącym życiem obszarem handlowym, kawiarnie, restauracje i przestrzenie publiczne przeznaczone do zaspokojenia codziennych potrzeb mieszkańców, studentów i odwiedzających.
