  4. Kompleks mieszkalny Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

Kompleks mieszkalny Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.

Kucukcekmece, Turcja
od
$470,000
ID: 33001
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1288
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 4.12.2025

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Kucukcekmece

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

✅ Dwa apartamenty - 1 + 1 i 1 + 1 za 470 000 USD
✅ Nadaje się do obywatelstwa tureckiego

Projekt G-HUB - hotel, centrum handlowe, uniwersytet i szpital w jednym kompleksie

Kompleks znajduje się w dzielnicy Sefaköy / Küçükçekmece, bezpośrednio na autostradzie E- 5, jednym z najważniejszych szlaków transportowych miasta, zapewniając wygodny dostęp do wszystkich głównych obszarów.

Data zakończenia: marzec 2026 r.
Przedsiębiorstwo budowlane: MARYAPI

⚡Wysoki dochód z wynajmu i zwrot z inwestycji
⚡Projekt GYO - nie wymaga oceny eksperckiej obywatelstwa tureckiego

  • Powierzchnia projektu: 14 000 m ²
  • Liczba apartamentów: 330 (84 apartamentów typu hotelowego, 246 apartamentów typu mieszkalnego / hotelowego)
  • Apartamenty na sprzedaż: 1 + 1 / 1,5 + 1 / 2 + 1
  • Powierzchnia: od 74 m ² do 105 m ²
  • Jednostki handlowe: 93

⚡Projekt G-HUB znajduje się w pobliżu słynnego Szpitala Uniwersytetu Biruni i Uniwersytetu Arel, dodając wartość i prestiż do całego kompleksu.

⚡Projekt obejmuje również otwarte centrum handlowe z tętniącym życiem obszarem handlowym, kawiarnie, restauracje i przestrzenie publiczne przeznaczone do zaspokojenia codziennych potrzeb mieszkańców, studentów i odwiedzających.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

