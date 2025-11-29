Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Akdeniz, Turcja

4 obiekty total found
Sklep 308 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 308 m²
Akdeniz, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 308 m²
$16,24M
Sklep 300 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 300 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 300 m²
$17,39M
Zakład produkcyjny 10 m² w Nacarli, Turcja
Zakład produkcyjny 10 m²
Nacarli, Turcja
Powierzchnia 10 m²
$110,17M
Nieruchomości komercyjne 5 m² w Akdeniz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 5 m²
Akdeniz, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 5 m²
$11,60M
