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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Beyoglu, Turcja

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10 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 1 650 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 650 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 650 m²
Liczba kondygnacji 9
Butikowy Hotel z Widokiem na Bosfor w Stambule Beyoğlu Butikowy hotel znajduje się w dzielni…
$7,49M
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Sklep 87 m² w Beyoglu, Turcja
Sklep 87 m²
Beyoglu, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 9
Sklep z Przestronną Powierzchnią Użytkową na Głównej Ulicy w Beyoğlu Lokale handlowe znajduj…
$429 611
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Nieruchomości komercyjne 850 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 850 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 24
Sypialnie 24
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel z 24 Pokojami, 50 m od Ulicy Istiklal i Hotelu Pera Palace w Pera, Beyoğlu Ten hotel z…
$8,39M
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Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 8
Hotel z Widokiem na Morze i Miasto na Głównej Alei w Turystycznej Dzielnicy w Stambule Beyoğ…
$17,97M
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Hotel 330 m² w Beyoglu, Turcja
Hotel 330 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 330 m²
Położony w jednym z najbardziej ikonicznych i urokliwych obszarów w Stambule, Galata, ten bu…
$1,29M
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Nieruchomości komercyjne 1 650 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 650 m²
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 650 m²
Położony w tętniącej życiem i bardzo sought- after obszarze Cihangir, Beyoglu, ten hotel but…
$8,49M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Piętro 3
Tersane İstanbul Residences: Your Luxury Sanctuary in the Heart of Istanbul Why Invest in…
$846 240
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Pomieszczenie biurowe w Beyoglu, Turcja
Pomieszczenie biurowe
Beyoglu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Commercial offices with a panoramic view of the city in Istanbul The residence offers a co…
$967 425
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 10
Powierzchnia 200 m²
Ten gotowy do użytku hotel butikowy znajduje się na tętniącej życiem głównej ulicy w Cihangi…
$2,53M
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Hotel 260 m² w Beyoglu, Turcja
Hotel 260 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek znajduje się w dzielnicy Taksim w centrum Stambułu, otoczony kawiarniami, sklepami i…
$1,80M
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