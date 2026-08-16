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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Central Anatolia Region, Turcja

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Eskisehir
12
Ankara
8
Odunpazari
7
Tepebasi
5
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27 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 96 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 96 m²
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 7
Biura na Bulwarze Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz w Ankarze Ankara, stolica i administracyjne…
$193,977
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Nieruchomości komercyjne 125 m² w Tepebasi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 125 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 125 m²
$2,09M
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Sklep 555 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 555 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 555 m²
$14,24M
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Pomieszczenie biurowe 160 m² w Tepebasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
$6,98M
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Pomieszczenie biurowe 125 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 125 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3
$4,59M
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Sklep 93 m² w Golbasi, Turcja
Sklep 93 m²
Golbasi, Turcja
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowo Wybudowane Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w İncek, Ankara Te nowo wybudowan…
$366,686
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Melikgazi, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Melikgazi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 220 m²
$6,02M
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Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Odunpazari, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$5,52M
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Pomieszczenie biurowe 60 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
$2,64M
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Pomieszczenie biurowe 75 m² w Tepebasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
$5,23M
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Nieruchomości komercyjne 550 m² w Selcuklu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 550 m²
Selcuklu, Turcja
Sypialnie 14
Powierzchnia 550 m²
Ten uroczy 14-pokojowy hotel butikowy znajduje się w samym sercu Kaleici, Antalya, oferując …
$5,49M
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Nieruchomości komercyjne 512 m² w Cankaya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 512 m²
Cankaya, Turcja
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowe Centra Biznesowe z Wysokim Potencjałem Dochodu z Najmu w Ankarze Ankara, położona …
$2,06M
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Sklep 225 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 225 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 225 m²
$4,24M
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Gotowy biznes 144 m² w Yogunhisar, Turcja
Gotowy biznes 144 m²
Yogunhisar, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
A unique format: coffee shop + floristry = a popular place for meetings, photo sessions and …
$98,000
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Sklep 800 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 800 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 800 m²
$6,37M
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Pomieszczenie biurowe 55 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 55 m²
Golbasi, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 7
Biura na Bulwarze Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz w Ankarze Ankara, stolica i administracyjne…
$198,959
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Nieruchomości komercyjne 1 700 m² w Akyurt, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 700 m²
Akyurt, Turcja
Powierzchnia 1 700 m²
Liczba kondygnacji 3
Nieruchomości Komercyjne w Ankarze w Pobliżu Lotniska Esenboğa Stolica Turcji, Ankara, wyróż…
$1,15M
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Sklep 175 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 175 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
$13,95M
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Sklep 5 m² w Etimesgut, Turcja
Sklep 5 m²
Etimesgut, Turcja
Powierzchnia 5 m²
Liczba kondygnacji 18
Udział w Nieruchomości Komercyjnej z Wysokim Dochodem z Najmu w Ankarze Etimesgut Nieruchomo…
$31,675
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Pomieszczenie biurowe 50 m² w Golbasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Golbasi, Turcja
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowo Wybudowane Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji w İncek, Ankara Te nowo wybudowan…
$133,936
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Sklep 220 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 220 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 220 m²
$3,78M
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Gotowy biznes 250 m² w Yogunhisar, Turcja
Gotowy biznes 250 m²
Yogunhisar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Key benefits: You become the owner of a registered brand with the possibility of issuing a f…
$165,000
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Sklep 140 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 140 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$2,03M
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Nieruchomości komercyjne 340 m² w Akyurt, Turcja
Nieruchomości komercyjne 340 m²
Akyurt, Turcja
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości Komercyjne w Ankarze, Blisko Lotniska i Terenu Targowego Ankara, stolica Turcj…
$1,05M
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Nieruchomości komercyjne 700 m² w Akarca Koyu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 1000
Sypialnie 1000
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 700 m²
Piętro 1/3
To, co dostajesz: 3-piętrowa własność komercyjna w centrum Mahmutlar. Obszar\ plaża: Nieruc…
$1,33M
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Nieruchomości komercyjne 210 m² w Akarca Koyu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 210 m²
Akarca Koyu, Turcja
Pokoje 1000
Sypialnie 1000
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3/8
Co dostajesz: Wyjątkowa oferta handlowa to prestiżowe centrum biznesowe z widokiem na morze …
$398,994
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Nieruchomości komercyjne 2 600 m² w Ovakent, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 600 m²
Ovakent, Turcja
Powierzchnia 2 600 m²
Na sprzedaż znajduje się działka o powierzchni 2600 m ² w Alanyi, w dzielnicy Gazipasha. Na …
$450,445
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Typy nieruchomości w Central Anatolia Region.

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