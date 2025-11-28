Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Isparta, Turcja

Isparta
4
5 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 405 m² w Kayi, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 405 m²
Kayi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 405 m²
$11,13M
Nieruchomości komercyjne 45 m² w Isparta, Turcja
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Isparta, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
$15,07M
Nieruchomości komercyjne 840 m² w Isparta, Turcja
Nieruchomości komercyjne 840 m²
Isparta, Turcja
Pokoje 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 840 m²
$34,78M
Nieruchomości komercyjne 1 m² w Gonen, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 m²
Gonen, Turcja
Pokoje 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 m²
$103,19M
Nieruchomości komercyjne 300 m² w Deregumu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Deregumu, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
$9,74M
