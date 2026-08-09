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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

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5 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Dagbeli, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Dagbeli, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
$7,38M
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Nieruchomości inwestycyjne 454 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 454 m²
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 454 m²
Piętro 1/1
$59,29M
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Nieruchomości komercyjne 5 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości komercyjne 5 m²
Dosemealti, Turcja
Powierzchnia 5 m²
$174,39M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 300 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Dosemealti, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 4
$26,16M
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Dosemealti, Turcja
Pokoje 12
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
$24,30M
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