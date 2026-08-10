Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

;
hotele
5
pomieszczenia biurowe
19
nieruchomości inwestycyjne
3
sklepy
8
43 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 500 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 500 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 25
Sypialnie 25
Powierzchnia 2 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel z Funkcjonującą Działalnością na Sprzedaż w Güzeloba, Antalya Hotel oferowany na sprze…
$2,94M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości Komercyjne przy Obwodnicy w Alanyi Nieruchomości komercyjne znajdują się w Ala…
$280,447
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 68 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 68 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$228,189
Zostaw prośbę
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 115 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$696,212
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 43 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 43 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/4
Do wynajęcia Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt centrum biznesu w centrum Alanya.O bu…
$173,948
Zostaw prośbę
Sklep 227 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 227 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Centralnej Części Alanyi Alanya, wyjątkowe miejsce na…
$937,891
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 161 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 161 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 161 m²
Przestronne i Stylowo Zaprojektowane Biura z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Centrum Alanyi…
$466,546
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 128 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 128 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$530,540
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 123 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 123 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$542,292
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 371 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 371 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 371 m²
Piętro 2/4
$54,13M
Zostaw prośbę
Sklep 120 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 120 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 120 m²
$24,76M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Nowe Biura Zlokalizowane w Ruchliwym Centrum w Alanyi Mahmutlar Eleganckie biura znajdują si…
$283,312
Zostaw prośbę
Sklep 39 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 39 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 39 m²
$2,56M
Zostaw prośbę
Sklep 337 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 337 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 337 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$1,43M
Zostaw prośbę
Sklep 1 500 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 1 500 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 3
Lokale Użytkowe na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji w Şirinyalı, Antalya Trzy lokale użytk…
$1,99M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 209 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 209 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 209 m²
Piętro 4
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$764,434
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 68 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 68 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$211,075
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
$5,23M
Zostaw prośbę
Hotel w Muratpasa, Turcja
Hotel
Muratpasa, Turcja
Hotel operacyjny w Adrasan (Antalya) - gotowy hotel w otoczeniu gór i Morza ŚródziemnegoOfer…
$3,21M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 247 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 247 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 247 m²
Piętro 2
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$588,445
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 576 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 576 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 576 m²
$30,81M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 55 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 55 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Przestronne i Stylowo Zaprojektowane Biura z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Centrum Alanyi…
$174,955
Zostaw prośbę
Sklep 92 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 92 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 92 m²
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$651,905
Zostaw prośbę
Lokale gastronomiczne 230 m² w Muratpasa, Turcja
Lokale gastronomiczne 230 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 230 m²
Lokal Użytkowy z Najemcą na Sprzedaż w Centralnej Lokalizacji w Mahmutlar, Alanya Mahmutlar,…
$854,085
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 576 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 576 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 576 m²
$30,52M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 350 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 350 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość Komercyjna 400 m od Mariny w Antalyi, Muratpaşa Kaleiçi Ta nieruchomość komercy…
$2,22M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 143 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 143 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 143 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$319,465
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 235 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 235 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 235 m²
Liczba kondygnacji 3
$3,66M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 73 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 73 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$161,534
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 90 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$393,626
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się