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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Mugla, Turcja

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Bodrum
9
Fethiye
5
15 obiektów total found
Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Liczba kondygnacji 2
Wniosek inwestycyjnyApartament hotel na pierwszej linii w Yalykavak (Bodrum)Apartament hotel…
$11,81M
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Nieruchomości komercyjne 1 077 m² w Bodrum, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 077 m²
Bodrum, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 9
Powierzchnia 1 077 m²
Liczba kondygnacji 2
9-Pokojowy Hotel z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Yalıkavak Ten hotel na sprzedaż znajduje …
$11,81M
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Nieruchomości komercyjne 11 000 m² w Marmaris, Turcja
Nieruchomości komercyjne 11 000 m²
Marmaris, Turcja
Pokoje 30
Sypialnie 30
Powierzchnia 11 000 m²
Liczba kondygnacji 2
30-Pokojowy Nadmorski Hotel z Potencjałem Inwestycyjnym na Sprzedaż w Orhaniye Orhaniye to w…
$11,01M
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Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Ölüdeniz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Ölüdeniz, Turcja
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 600 m²
Fethiye, położony w jednym z najbardziej zapierających dech w piersiach regionów Morza Śródz…
$2,94M
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Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Fethiye, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 16
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Butikowy Hotel o z 16 Pokojami w Ölüdeniz, Fethiye Fethiye to jeden z najbardziej wyjątkowyc…
$2,60M
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Sklep 66 m² w Bodrum, Turcja
Sklep 66 m²
Bodrum, Turcja
Powierzchnia 66 m²
Piętro 1
Luksusowe Lokale Komercyjne w Doskonałej Lokalizacji z Nowoczesnym Projektem w Konacık Ten p…
$947,280
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TekceTekce
Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Minihotel na sprzedaż na pierwszej linii morza w BodrumOferowane na sprzedaż minihotel w jed…
$2,91M
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Agencja
Hayat
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 30 m² w Ölüdeniz, Turcja
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt znajduje się w dzielnicy Hisaroniu w Fethiye. Obszar ten jest najbliżej dzielnicy mi…
$257,249
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Agencja
INEST HOMES
Języki komunikacji
English, Русский, Українська, Türkçe
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Sklep 44 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 44 m²
Fethiye, Turcja
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal Handlowy z Wysokim Potencjałem Zysku w Najbardziej Ruchliwej Części Fethiye, Çalış Çal…
$291,498
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Nieruchomości komercyjne 1 150 m² w Bodrum, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 150 m²
Bodrum, Turcja
Powierzchnia 1 150 m²
Funkcjonalne Nieruchomości Komercyjne w Bodrum Konacık Nieruchomości komercyjne znajdują się…
$8,70M
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Nieruchomości inwestycyjne 150 m² w Gundogan, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 150 m²
Gundogan, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
$22,09M
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Sklep 100 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 100 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Sklepy Oferujące Wysokie Dochody i Duży Potencjał Klientów w Hisarönü, Sercu Ölüdeniz Fethiy…
$326,200
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Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Przedstawiony na sprzedaż hotel, położony na pierwszej linii brzegowej w miejscowości Bodrum…
$5,00M
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Hotel 30 000 m² w Bodrum, Turcja
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turcja
Pokoje 384
Powierzchnia 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98M
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Hotel 30 000 m² w Bodrum, Turcja
Hotel 30 000 m²
Bodrum, Turcja
Pokoje 384
Powierzchnia 30 000 m²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95M
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Typy nieruchomości w Mugla.

hotele
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