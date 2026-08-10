Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Antalya, Turcja

;
Muratpasa
43
Alanya
28
Aksu
11
Dosemealti
5
Pokaż więcej
119 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 2 500 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 500 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 25
Sypialnie 25
Powierzchnia 2 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel z Funkcjonującą Działalnością na Sprzedaż w Güzeloba, Antalya Hotel oferowany na sprze…
$2,94M
Zostaw prośbę
Hotel 8 m² w Camyuva, Turcja
Hotel 8 m²
Camyuva, Turcja
Powierzchnia 8 m²
$9,79B
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości Komercyjne przy Obwodnicy w Alanyi Nieruchomości komercyjne znajdują się w Ala…
$280,447
Zostaw prośbę
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 68 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 68 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Nieruchomości Komercyjne z Widokiem na Miasto w Centrum Biznesowym w Oba, Alanya Oba, położo…
$228,189
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 115 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$696,212
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 43 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 43 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/4
Do wynajęcia Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt centrum biznesu w centrum Alanya.O bu…
$173,948
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 5 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości komercyjne 5 m²
Dosemealti, Turcja
Powierzchnia 5 m²
$174,39M
Zostaw prośbę
Sklep 227 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 227 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Centralnej Części Alanyi Alanya, wyjątkowe miejsce na…
$937,891
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 161 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 161 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 161 m²
Przestronne i Stylowo Zaprojektowane Biura z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Centrum Alanyi…
$466,546
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 229 m² w Mahmutlar, Turcja
Nieruchomości komercyjne 229 m²
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 229 m²
Opis własności: Mamy przyjemność przedstawić wyjątkową okazję do zakupu nieruchomości handlo…
$875,613
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 454 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 454 m²
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 454 m²
Piętro 1/1
$59,29M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 128 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 128 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$530,540
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 2 m² w Aksu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
Liczba kondygnacji 4
$137,19M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 900 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 900 m²
Sklepy na sprzedaż w Alanya oferują jedną z najbardziej bezpiecznych i rentownych możliwości…
$4,38M
Zostaw prośbę
Sklep 577 m² w Aksu, Turcja
Sklep 577 m²
Aksu, Turcja
Powierzchnia 577 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość Komercyjna w Projekcie Viva Defne z Dużymi Powierzchniami Użytkowymi w Antalya …
$2,53M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 123 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 123 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 123 m²
Piętro 1
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$542,292
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 371 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 371 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 371 m²
Piętro 2/4
$54,13M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Dagbeli, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Dagbeli, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
$7,38M
Zostaw prośbę
Sklep 120 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 120 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 120 m²
$24,76M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 10 m² w Kepez, Turcja
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 10 m²
$405,76M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 320 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 320 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 320 m²
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Turkler w Alanya, ta komercyjna nieruchomość oferuje l…
$758,864
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 200 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Ta ekskluzywna nieruchomość handlowa znajduje się w południowej części Alanya, zaledwie 200 …
$1,90M
Zostaw prośbę
Hotel 4 m² w Camyuva, Turcja
Hotel 4 m²
Camyuva, Turcja
Powierzchnia 4 m²
$685,95M
Zostaw prośbę
Sklep 275 m² w Aksu, Turcja
Sklep 275 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
Sklepy Trzypiętrowe w Ramach Unikalnego Projektu w Antalya Aksu Sklepy znajdują się w Aksu, …
$906,535
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Nowe Biura Zlokalizowane w Ruchliwym Centrum w Alanyi Mahmutlar Eleganckie biura znajdują si…
$283,312
Zostaw prośbę
Sklep 579 m² w Kepez, Turcja
Sklep 579 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 579 m²
Lokale Handlowe z Wysokim Potencjałem Dochodu z Najmu w Antalya Kepez Położone w rejonie Yen…
$828,929
Zostaw prośbę
Sklep 39 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 39 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 39 m²
$2,56M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 440 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 440 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 440 m²
Położony w samym sercu Antalya Aksu, ten sklep oferuje strategiczną pozycję w centrum inwest…
$966,482
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 400 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 400 m²
Jeśli szukasz sklepów na sprzedaż w Alanya, Oba, ta kwitnąca dzielnica na Riwierze tureckiej…
$2,62M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 126 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Jeśli szukasz lukratywnej inwestycji lub idealnej bazy dla Twojej firmy, nowoczesne biura na…
$525,368
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Antalya.

hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
Realting.com
Udać się