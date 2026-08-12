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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
14
Beyoglu
10
Kadikoy
10
Sariyer
9
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95 obiektów total found
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul w , Turcja
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Turcja
Powierzchnia 2 300 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowo wybudowany, niezależny budynek komercyjny oferujący wysoką widoczność i doskonałą dostę…
$4,36M
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Nieruchomości komercyjne 72 m² w Kagithane, Turcja
Nieruchomości komercyjne 72 m²
Kagithane, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 10
Pokoje w Hotelu Inwestycyjnym na Sprzedaż 1,2 km od Stacji Metra w Kağıthane İstanbul Gotowy…
$350,837
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Nieruchomości komercyjne 1 650 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 650 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 650 m²
Liczba kondygnacji 9
Butikowy Hotel z Widokiem na Bosfor w Stambule Beyoğlu Butikowy hotel znajduje się w dzielni…
$7,50M
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TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 2 318 m² w Uskudar, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 318 m²
Uskudar, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 8
Powierzchnia 2 318 m²
Liczba kondygnacji 8
Centrum Biznesowe w Dzielnicy Üsküdar w Stambule, Blisko Metra i Linii Metrobus Centrum bizn…
$10,48M
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Sklep 87 m² w Beyoglu, Turcja
Sklep 87 m²
Beyoglu, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 9
Sklep z Przestronną Powierzchnią Użytkową na Głównej Ulicy w Beyoğlu Lokale handlowe znajduj…
$430,468
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Sklep 1 200 m² w Eyupsultan, Turcja
Sklep 1 200 m²
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 12
Sklepy przy Głównej Drodze w Alibeyköy, Eyüpsultan Komercyjne sklepy znajdują się w dzielnic…
$1,20M
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Nieruchomości komercyjne 6 m² w Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Turcja
Nieruchomości komercyjne 6 m²
Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Turcja
Powierzchnia 6 m²
$720,83M
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Sklep 108 m² w Esenyurt, Turcja
Sklep 108 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 20
Sklepy na Sprzedaż w Korzystnej Lokalizacji w Stambule, w Dzielnicy Esenyurt Te gotowe do uż…
$200,808
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Sklep 1 502 m² w Kagithane, Turcja
Sklep 1 502 m²
Kagithane, Turcja
Powierzchnia 1 502 m²
Liczba kondygnacji 13
Sklep w Strategicznej Lokalizacji w Kağıthane, Stambuł Sklep w Kağıthane, Stambuł, znajduje …
$12,61M
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Pomieszczenie biurowe 95 m² w Süreyya Opera, Turcja
Pomieszczenie biurowe 95 m²
Süreyya Opera, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1
$12,09M
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Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 8
Hotel z Widokiem na Morze i Miasto na Głównej Alei w Turystycznej Dzielnicy w Stambule Beyoğ…
$18,01M
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Nieruchomości komercyjne 850 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 850 m²
Beyoglu, Turcja
Pokoje 24
Sypialnie 24
Powierzchnia 850 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel z 24 Pokojami, 50 m od Ulicy Istiklal i Hotelu Pera Palace w Pera, Beyoğlu Ten hotel z…
$9,72M
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Nieruchomości komercyjne 269 m² w Sisli, Turcja
Nieruchomości komercyjne 269 m²
Sisli, Turcja
Powierzchnia 269 m²
Projekt ten znajduje się w sisli, jednym z najbardziej centralnej istanbul-after lokalizacje…
$1,56M
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Sklep 87 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 87 m²
Basaksehir, Turcja
Powierzchnia 87 m²
Inwestycyjne, Nowe Sklepy przy Głównej Drodze w Başakşehir, Stambuł Başakşehir to rozwijając…
$360,243
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Sklep 90 m² w Esenyurt, Turcja
Sklep 90 m²
Esenyurt, Turcja
Powierzchnia 90 m²
Gotowe doUzytku Sklepy na Sprzedaż w Esenyurt w Stambule Sklepy w dzielnicy Esenyurt w Stamb…
$750,145
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Pomieszczenie biurowe 85 m² w Sariyer, Turcja
Pomieszczenie biurowe 85 m²
Sariyer, Turcja
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 65
Przestronne Biura w Pobliżu Autostrady TEM w Stambule Sarıyer Przestronne biura w pobliżu au…
$725,910
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Nieruchomości komercyjne 1 650 m² w Beyoglu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 650 m²
Beyoglu, Turcja
Sypialnie 10
Powierzchnia 1 650 m²
Położony w tętniącej życiem i bardzo sought- after obszarze Cihangir, Beyoglu, ten hotel but…
$8,49M
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Sklep 291 m² w Cekmekoy, Turcja
Sklep 291 m²
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 1
Lokal Usługowy z Wysokim Potencjałem Dochodowym na Sprzedaż w Çekmeköy Çekmeköy, położone p…
$1,05M
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Sklep 175 m² w Basaksehir, Turcja
Sklep 175 m²
Basaksehir, Turcja
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 5
Inwestycyjne Nieruchomości Komercyjne przy Ruchliwej Głównej Drodze w Stambule Başakşehir Te…
$600,116
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Pomieszczenie biurowe 57 m² w Atasehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 57 m²
Atasehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 9
Nieruchomości Komercyjne w Pobliżu Metra w Ataşehir w Stambule Nieruchomości komercyjne znaj…
$268,898
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A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. w Ordu Avenue, Turcja
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Turcja
Liczba kondygnacji 4
Ten odnowiony budynek znajduje się w dzielnicy Laleli / Fatih w centrum Stambułu.Cechy:Powie…
$4,00M
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Nieruchomości komercyjne 1 502 m² w Beykoz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 502 m²
Beykoz, Turcja
Powierzchnia 1 502 m²
Ten sklep w Kagıthan, istanbul, jest częścią nowoczesnego kompleksu biurowo-mieszkaniowego p…
$14,16M
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Sklep 220 m² w Bagcilar, Turcja
Sklep 220 m²
Bagcilar, Turcja
Powierzchnia 220 m²
Sklep z Najemcami, Supermarket Migros, 50 m od Stacji Metra w Bagcilar Sklep na sprzedaż zna…
$1,50M
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Lokale gastronomiczne 175 m² w Fatih, Turcja
Lokale gastronomiczne 175 m²
Fatih, Turcja
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 4
4-piętrowa Kawiarnia Gotowa do Użytku z Widokiem na Morze w Fatih Balat Kawiarnia, która z t…
$2,25M
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Nieruchomości komercyjne 6 868 m² w Eyupsultan, Turcja
Nieruchomości komercyjne 6 868 m²
Eyupsultan, Turcja
Powierzchnia 6 868 m²
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomość Komercyjna w Ramach Projektu przy Głównej Drodze w Stambule Nieruchomość komerc…
$45,02M
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Nieruchomości komercyjne 61 m² w Kagithane, Turcja
Nieruchomości komercyjne 61 m²
Kagithane, Turcja
Powierzchnia 61 m²
Liczba kondygnacji 10
Pokoje w Hotelu Inwestycyjnym na Sprzedaż 1,2 km od Stacji Metra w Kağıthane İstanbul Gotowy…
$325,448
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Pomieszczenie biurowe 377 m² w Sisli, Turcja
Pomieszczenie biurowe 377 m²
Sisli, Turcja
Powierzchnia 377 m²
Gotowe do Użytku Sklepy Inwestycyjne w Şişli, Stambuł Projekt zlokalizowany jest w Şişli, je…
$2,30M
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Nieruchomości komercyjne 57 m² w Kadikoy, Turcja
Nieruchomości komercyjne 57 m²
Kadikoy, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Sklepy te na sprzedaż znajdują się w Kadıkoy, po Anatolijskiej stronie istanbul, popularnym …
$1,35M
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Pomieszczenie biurowe 478 m² w Maltepe, Turcja
Pomieszczenie biurowe 478 m²
Maltepe, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 478 m²
Liczba kondygnacji 29
Biura z Gwarancją Wynajmu w Pobliżu Głównej Drogi w Maltepe Biura premium położone sa w dzie…
$1,85M
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Sklep 550 m² w Eyupsultan, Turcja
Sklep 550 m²
Eyupsultan, Turcja
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 12
Sklepy przy Głównej Drodze w Alibeyköy, Eyüpsultan Komercyjne sklepy znajdują się w dzielnic…
$600,116
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Typy nieruchomości w Stambuł.

hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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