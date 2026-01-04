Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. İncirliova
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Incirliova, Turcja

Nieruchomości komercyjne 337 m² w Incirliova, Turcja
Nieruchomości komercyjne 337 m²
Incirliova, Turcja
Powierzchnia 337 m²
$4,69M
Nieruchomości komercyjne 10 m² w Ikizdere, Turcja
Nieruchomości komercyjne 10 m²
Ikizdere, Turcja
Powierzchnia 10 m²
$3,69M
Sklep 194 m² w Sinirteke, Turcja
Sklep 194 m²
Sinirteke, Turcja
Powierzchnia 194 m²
$2,93M
