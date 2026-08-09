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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Konak, Turcja

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hotele
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7 obiektów total found
Gotowy biznes 30 m² w Konak, Turcja
Gotowy biznes 30 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Do you want to receive passive income in dollars without hassle? Your chance—TRYPbyWyndham a…
$135,000
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Sklep 163 m² w Konak, Turcja
Sklep 163 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1/38
Nieruchomości Komercyjne przy Głównej Ulicy w Kompleksie Wielofunkcyjnym w Konak, Izmir Nier…
$961,160
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Nieruchomości komercyjne 135 m² w Konak, Turcja
Nieruchomości komercyjne 135 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 135 m²
Sarıyer, jedna z najbardziej pożądanych i dynamicznych dzielnic Istambułu, słynie ze swoich …
$1,17M
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TekceTekce
Hotel 10 m² w Konak, Turcja
Hotel 10 m²
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
Piętro 3/4
4 ▼ Hotel Investment Project in Izmir Under Wyndham ZarządzaniePierwsza lokalizacja i kluczo…
$35,000
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Agencja
Hotel Invest
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Hotel 56 m² w Konak, Turcja
Hotel 56 m²
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
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Sklep 388 m² w Konak, Turcja
Sklep 388 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 388 m²
Piętro 1/38
Nieruchomości Komercyjne w Prestiżowym Kompleksie w Konak Izmir Nieruchomości komercyjne zlo…
$2,61M
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Hotel 40 m² w Konak, Turcja
Hotel 40 m²
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Radisson pokoje hotelowePokój można nabyć w całości lub w akcjach 0,25% (1 / 4) i 0,50 (1 / …
$133,400
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