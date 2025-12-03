Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Turcja
  3. Denizli
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Denizli, Turcja

Merkezefendi
4
6 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 440 m² w Merkezefendi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 440 m²
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 440 m²
Piętro 2/3
$7,91M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 292 m² w Pamukkale, Turcja
Nieruchomości komercyjne 292 m²
Pamukkale, Turcja
Powierzchnia 292 m²
$8,14M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 400 m² w Merkezefendi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Merkezefendi, Turcja
Powierzchnia 400 m²
$7,56M
Zostaw prośbę
Sklep 60 m² w Merkezefendi, Turcja
Sklep 60 m²
Merkezefendi, Turcja
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
$6,92M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 373 m² w Honaz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 373 m²
Honaz, Turcja
Powierzchnia 373 m²
$430,342
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 416 m² w Sirinkoy Mahallesi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 416 m²
Sirinkoy Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 416 m²
$11,40M
Zostaw prośbę
