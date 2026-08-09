Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mersin
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Mersin, Turcja

;
Akdeniz
7
Yenisehir
7
19 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 149 m² w Yenisehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 149 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 149 m²
Liczba kondygnacji 7
Stylowe Biura w Wielofunkcyjnym Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Mersin Biura znajdują …
$373,422
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 500 m² w Yenisehir, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 500 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/1
$8,64M
Zostaw prośbę
Sklep 300 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 300 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 300 m²
$17,44M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 90 m² w Yenisehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 7
Stylowe Biura w Wielofunkcyjnym Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Mersin Biura znajdują …
$187,289
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 3 m² w Akdeniz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 3 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$40,69M
Zostaw prośbę
Sklep 350 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 350 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklep z Wysokim Dochodem z Wynajmu na Sprzedaż w Mersin Mersin to jedno z najważniejszych mi…
$684,204
Zostaw prośbę
Zakład produkcyjny 10 m² w Nacarli, Turcja
Zakład produkcyjny 10 m²
Nacarli, Turcja
Powierzchnia 10 m²
$110,45M
Zostaw prośbę
Sklep 2 m² w Mezitli, Turcja
Sklep 2 m²
Mezitli, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 1
$162,77M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 115 m² w Tarsus, Turcja
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Tarsus, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Biura na Sprzedaż w Strategicznej Lokalizacji w Mersin Tarsus Mersin Tarsus wyróżnia si…
$126,512
Zostaw prośbę
Sklep 308 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 308 m²
Akdeniz, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 308 m²
$16,28M
Zostaw prośbę
Sklep 195 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 195 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 195 m²
$15,99M
Zostaw prośbę
Sklep 2 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 2 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$23,25M
Zostaw prośbę
Hotel 876 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 876 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 876 m²
$15,11M
Zostaw prośbę
Sklep 135 m² w Mezitli, Turcja
Sklep 135 m²
Mezitli, Turcja
Powierzchnia 135 m²
$9,65M
Zostaw prośbę
Sklep 140 m² w Karaisali, Turcja
Sklep 140 m²
Karaisali, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$6,98M
Zostaw prośbę
Pomieszczenie biurowe 75 m² w Yenisehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 5
Biura z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Prestiżowej Lokalizacji Yenişehir Mersin, jedno z gł…
$351,456
Zostaw prośbę
Hotel 1 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 1 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$40,69M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 281 m² w Yenisehir, Turcja
Nieruchomości komercyjne 281 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 281 m²
$33,72M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 115 m² w Tarsus, Turcja
Nieruchomości komercyjne 115 m²
Tarsus, Turcja
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 14
ID MR 1110 ✅ Area: Tarsus ✅ Number of rooms: 2 + 1 ✅ Deadline: April 2023 ✅ Gross area: 115 …
$91,985
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Mersin.

pomieszczenia biurowe
sklepy
Realting.com
Udać się