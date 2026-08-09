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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

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Izmir
4
Aydin
16
Mugla
15
Bodrum
9
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59 obiektów total found
Hotel 30 m² w Ölüdeniz, Turcja
TOP TOP
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt znajduje się w dzielnicy Hisaroniu w Fethiye. Obszar ten jest najbliżej dzielnicy mi…
$257,249
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Agencja
INEST HOMES
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Hotel w Bodrum, Turcja
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Hotel
Bodrum, Turcja
Minihotel na sprzedaż na pierwszej linii morza w BodrumOferowane na sprzedaż minihotel w jed…
$2,91M
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Agencja
Hayat
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Gotowy biznes 30 m² w Konak, Turcja
Gotowy biznes 30 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 30 m²
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$135,000
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TekceTekce
Sklep 100 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 100 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Sklepy Oferujące Wysokie Dochody i Duży Potencjał Klientów w Hisarönü, Sercu Ölüdeniz Fethiy…
$319,616
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Nieruchomości komercyjne 373 m² w Honaz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 373 m²
Honaz, Turcja
Powierzchnia 373 m²
$430,171
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Nieruchomości komercyjne 716 m² w Merkezefendi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 716 m²
Merkezefendi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 716 m²
Piętro 1/4
$36,04M
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Nieruchomości komercyjne 402 m² w Merkezefendi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 402 m²
Merkezefendi, Turcja
Powierzchnia 402 m²
$12,09M
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Nieruchomości komercyjne 3 m² w Imamkoy, Turcja
Nieruchomości komercyjne 3 m²
Imamkoy, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$2,21M
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Nieruchomości komercyjne 26 m² w Yakacik, Turcja
Nieruchomości komercyjne 26 m²
Yakacik, Turcja
Powierzchnia 26 m²
$6,39M
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Nieruchomości inwestycyjne 160 m² w Didim, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 160 m²
Didim, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
$15,40M
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Nieruchomości komercyjne 330 m² w Nazilli, Turcja
Nieruchomości komercyjne 330 m²
Nazilli, Turcja
Powierzchnia 330 m²
$10,02M
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Nieruchomości inwestycyjne 2 m² w Cayyuzu, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 2 m²
Cayyuzu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,50M
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Nieruchomości komercyjne 2 400 m² w Menderes, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 400 m²
Menderes, Turcja
Powierzchnia 2 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Altincag Nieruchomości
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Nieruchomości komercyjne 11 000 m² w Marmaris, Turcja
Nieruchomości komercyjne 11 000 m²
Marmaris, Turcja
Pokoje 30
Sypialnie 30
Powierzchnia 11 000 m²
Liczba kondygnacji 2
30-Pokojowy Nadmorski Hotel z Potencjałem Inwestycyjnym na Sprzedaż w Orhaniye Orhaniye to w…
$11,04M
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Lokale gastronomiczne 163 m² w Bornova, Turcja
Lokale gastronomiczne 163 m²
Bornova, Turcja
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1/16
Nieruchomości Komercyjne w Kompleksie w Izmirze Bornova Nieruchomości komercyjne znajdują si…
$910,022
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Sklep 163 m² w Konak, Turcja
Sklep 163 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1/38
Nieruchomości Komercyjne przy Głównej Ulicy w Kompleksie Wielofunkcyjnym w Konak, Izmir Nier…
$961,160
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Lokale gastronomiczne 202 m² w Bornova, Turcja
Lokale gastronomiczne 202 m²
Bornova, Turcja
Powierzchnia 202 m²
Piętro 1/16
Nieruchomości Komercyjne w Kompleksie w Izmirze Bornova Nieruchomości komercyjne znajdują si…
$1,18M
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Nieruchomości komercyjne 135 m² w Konak, Turcja
Nieruchomości komercyjne 135 m²
Konak, Turcja
Powierzchnia 135 m²
Sarıyer, jedna z najbardziej pożądanych i dynamicznych dzielnic Istambułu, słynie ze swoich …
$1,17M
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Lokale gastronomiczne 347 m² w Bornova, Turcja
Lokale gastronomiczne 347 m²
Bornova, Turcja
Powierzchnia 347 m²
Piętro 1/12
Nieruchomości Komercyjne w Projekcie z Pasażem w İzmir Bornova Sklepy znajdują się przy głów…
$1,29M
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Sklep 137 m² w Efeler, Turcja
Sklep 137 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 137 m²
$1,08M
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Sklep 40 m² w Efeler, Turcja
Sklep 40 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 40 m²
$1,35M
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Hotel 10 m² w Konak, Turcja
Hotel 10 m²
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
Piętro 3/4
4 ▼ Hotel Investment Project in Izmir Under Wyndham ZarządzaniePierwsza lokalizacja i kluczo…
$35,000
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Agencja
Hotel Invest
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Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Fethiye, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 16
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Butikowy Hotel o z 16 Pokojami w Ölüdeniz, Fethiye Fethiye to jeden z najbardziej wyjątkowyc…
$2,61M
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Merkezefendi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Merkezefendi, Turcja
Powierzchnia 400 m²
$7,56M
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Lokale gastronomiczne 263 m² w Bornova, Turcja
Lokale gastronomiczne 263 m²
Bornova, Turcja
Powierzchnia 263 m²
Piętro 1/28
Nieruchomości Komercyjne przy Głównej Drodze w Bornova Izmir Nieruchomości komercyjne zlokal…
$893,751
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Hotel 56 m² w Konak, Turcja
Hotel 56 m²
Konak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
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Nieruchomości komercyjne 239 m² w Bornova, Turcja
Nieruchomości komercyjne 239 m²
Bornova, Turcja
Powierzchnia 239 m²
Piętro 1/28
Nieruchomości Komercyjne przy Głównej Drodze w Bornova Izmir Nieruchomości komercyjne zlokal…
$767,068
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Sklep 78 m² w Kusadasi, Turcja
Sklep 78 m²
Kusadasi, Turcja
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/5
Sklepy w Eleganckiej Dzielnicy w Kompleksie w Kuşadası Kuşadası znajduje się w pobliżu staro…
$251,162
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Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Liczba kondygnacji 2
Wniosek inwestycyjnyApartament hotel na pierwszej linii w Yalykavak (Bodrum)Apartament hotel…
$11,81M
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Nieruchomości komercyjne 250 m² w Çeşme, Turcja
Nieruchomości komercyjne 250 m²
Çeşme, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 8
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Butikowy Hotel w Alaçatı, Çeşme, Izmir Çeşme jest jednym z najbardziej znanych centrów turys…
$2,64M
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Typy nieruchomości w Aegean Region.

restauracje
hotele
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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