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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
40
Muratpasa
43
Alanya
28
Mersin
19
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142 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 500 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 500 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 25
Sypialnie 25
Powierzchnia 2 500 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel z Funkcjonującą Działalnością na Sprzedaż w Güzeloba, Antalya Hotel oferowany na sprze…
$2,93M
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Nieruchomości inwestycyjne 454 m² w Dosemealti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 454 m²
Dosemealti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 454 m²
Piętro 1/1
$59,29M
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 400 m²
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Kleopatra centrum miasta Alanya, to 400 m2 nieruchomoś…
$1,58M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne 405 m² w Kayi, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 405 m²
Kayi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 405 m²
$11,16M
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Pomieszczenie biurowe 115 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 115 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$696,212
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Nieruchomości komercyjne 900 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 900 m²
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 900 m²
Sklepy na sprzedaż w Alanya oferują jedną z najbardziej bezpiecznych i rentownych możliwości…
$4,38M
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Yenisehir, Turcja
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 7
Stylowe Biura w Wielofunkcyjnym Kompleksie w Centralnej Lokalizacji w Mersin Biura znajdują …
$185,894
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Nieruchomości inwestycyjne 53 m² w Konyaalti, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 53 m²
Konyaalti, Turcja
Powierzchnia 53 m²
Lokale handlowe w nowoczesnym kompleksie w Konyaalti - inwestycja w miejscu, które działa dl…
$239,933
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Sklep 300 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 300 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 300 m²
Zupełnie Nowe Mieszkania w Centralnej Lokalizacji w Alanyi Antalya Alanya od wielu lat jest…
$1,14M
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Nieruchomości komercyjne 126 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 126 m²
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Jeśli szukasz lukratywnej inwestycji lub idealnej bazy dla Twojej firmy, nowoczesne biura na…
$525,368
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Sklep 350 m² w Yenisehir, Turcja
Sklep 350 m²
Yenisehir, Turcja
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Sklep z Wysokim Dochodem z Wynajmu na Sprzedaż w Mersin Mersin to jedno z najważniejszych mi…
$681,228
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Sklep 308 m² w Akdeniz, Turcja
Sklep 308 m²
Akdeniz, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 308 m²
$16,28M
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Sklep 227 m² w Muratpasa, Turcja
Sklep 227 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 227 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż w Centralnej Części Alanyi Alanya, wyjątkowe miejsce na…
$937,891
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Nieruchomości komercyjne 350 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 350 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość Komercyjna 400 m od Mariny w Antalyi, Muratpaşa Kaleiçi Ta nieruchomość komercy…
$2,22M
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Ruchliwej Obwodnicy w Oba, Alanya Alanya, serce le…
$514,505
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Pomieszczenie biurowe 70 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Nowe Biura Zlokalizowane w Ruchliwym Centrum w Alanyi Mahmutlar Eleganckie biura znajdują si…
$283,312
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Nieruchomości komercyjne 576 m² w Muratpasa, Turcja
Nieruchomości komercyjne 576 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 576 m²
$30,52M
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Sklep 900 m² w Kestel, Turcja
Sklep 900 m²
Kestel, Turcja
Powierzchnia 900 m²
Sklep Zlokalizowany przy Plaży w Alanyi Kestel Kestel wyróżnia się bliskością codziennych ud…
$2,58M
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Sklep 2 m² w Mezitli, Turcja
Sklep 2 m²
Mezitli, Turcja
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 1
$162,77M
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Hotel 1 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 1 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$40,69M
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Nieruchomości komercyjne 2 m² w Aksu, Turcja
Nieruchomości komercyjne 2 m²
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
Liczba kondygnacji 4
$137,19M
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Nieruchomości komercyjne 1 m² w Gonen, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 m²
Gonen, Turcja
Pokoje 10
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 m²
$103,47M
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Pomieszczenie biurowe 95 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 95 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 95 m²
Przestronne i Stylowo Zaprojektowane Biura z Widokiem na Miasto na Sprzedaż w Centrum Alanyi…
$262,432
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Nieruchomości inwestycyjne 500 m² w Yenisehir, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 500 m²
Yenisehir, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/1
$8,64M
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Pomieszczenie biurowe 90 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 90 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$393,626
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Pomieszczenie biurowe 247 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 247 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 247 m²
Piętro 2
Biura i Lokale Usługowe w Odległości Spaceru od Plaży w Avsallar, Alanya Avsallar, dzielnica…
$588,445
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Nieruchomości komercyjne 320 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 320 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 320 m²
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Turkler w Alanya, ta komercyjna nieruchomość oferuje l…
$758,864
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Nieruchomości komercyjne 200 m² w Mediterranean Region, Turcja
Nieruchomości komercyjne 200 m²
Mediterranean Region, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Lokale handlowe z gwarancją najmu w Alanya zapewniają inwestorom jedną z najbezpieczniejszyc…
$466,993
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Sklep 200 m² w Kepez, Turcja
Sklep 200 m²
Kepez, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Lokale Handlowe Odpowiednie do Długoterminowego Użytkowania przy Ruchliwej Głównej Ulicy w K…
$737,805
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Pomieszczenie biurowe 128 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 128 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 128 m²
Piętro 3
Biura w Kompleksie Biurowym z Parkingiem Podziemnym w Centrum Oba, Alanya Oba wyróżnia się j…
$530,540
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Typy nieruchomości w Mediterranean Region.

hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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