Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Eskisehir, Turcja

Odunpazari
8
Tepebasi
6
14 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Odunpazari, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Odunpazari, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
$5,53M
Sklep 140 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 140 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 140 m²
$2,04M
Sklep 410 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 410 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 410 m²
$15,73M
NotarNotar
Sklep 175 m² w Tepebasi, Turcja
Sklep 175 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
$13,98M
Pomieszczenie biurowe 160 m² w Tepebasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 160 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
$6,99M
Zakład produkcyjny 25 m² w Odunpazari, Turcja
Zakład produkcyjny 25 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 25 m²
$232,88M
Sklep 225 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 225 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 225 m²
$4,25M
Sklep 220 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 220 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 220 m²
$3,78M
Pomieszczenie biurowe 75 m² w Tepebasi, Turcja
Pomieszczenie biurowe 75 m²
Tepebasi, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 3
$5,24M
Sklep 555 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 555 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 555 m²
$14,27M
Pomieszczenie biurowe 125 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 125 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3
$4,60M
Sklep 800 m² w Odunpazari, Turcja
Sklep 800 m²
Odunpazari, Turcja
Powierzchnia 800 m²
$6,38M
Nieruchomości komercyjne 125 m² w Tepebasi, Turcja
Nieruchomości komercyjne 125 m²
Tepebasi, Turcja
Powierzchnia 125 m²
$2,10M
Pomieszczenie biurowe 60 m² w Odunpazari, Turcja
Pomieszczenie biurowe 60 m²
Odunpazari, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4
$2,64M
