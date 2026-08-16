Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Black Sea Region
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Black Sea Region, Turcja

;
Artvin
3
Corum
4
10 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 700 m² w Altintas, Turcja
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Altintas, Turcja
Powierzchnia 700 m²
Ta komercyjna nieruchomość na sprzedaż znajduje się w prestiżowej dzielnicy Aksu Antalya. Zn…
$2,74M
Zostaw prośbę
Sklep 77 m² w Rize, Turcja
Sklep 77 m²
Rize, Turcja
Powierzchnia 77 m²
Piętro 1
$4,01M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 1 200 m² w Ortahisar, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 200 m²
Ortahisar, Turcja
Pokoje 28
Sypialnie 28
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel na Sprzedaż, 3 km od Lotniska w Pelitli, Ortahisar Hotel znajduje się w dzielnicy Peli…
$3,56M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 700 m² w Altintas, Turcja
Nieruchomości komercyjne 700 m²
Altintas, Turcja
Powierzchnia 700 m²
Ta komercyjna nieruchomość znajduje się w szybko rozwijającym się obszarze Altıntas Antalya,…
$3,12M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 78 m² w Ciftlikkoy, Turcja
Nieruchomości komercyjne 78 m²
Ciftlikkoy, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Witamy w wyjątkowym doświadczeniu w Mersin. Ten wspaniały obiekt obejmuje 78 m2, oferując ha…
$254,839
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 404 m² w Cevizli, Turcja
Nieruchomości komercyjne 404 m²
Cevizli, Turcja
Powierzchnia 404 m²
Te premium biura znajdują się w Maltepe, istanbul, po Anatolijskiej stronie miasta. Znany z …
$1,47M
Zostaw prośbę
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 64 m² w Konakli, Turcja
Nieruchomości komercyjne 64 m²
Konakli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostaniecie: nieruchomości mieszkalne i kom…
$136,602
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 41 m² w Konakli, Turcja
Nieruchomości komercyjne 41 m²
Konakli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/3
$304,165
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 30 m² w Konakli, Turcja
Nieruchomości komercyjne 30 m²
Konakli, Turcja
Pokoje 1000
Sypialnie 1000
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1/3
Dla inwestycji Co dostajesz: Nieruchomości komercyjne z gwarantowanym dochodem z czynszu. …
$238,784
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 402 m² w Liman, Turcja
Nieruchomości komercyjne 402 m²
Liman, Turcja
Powierzchnia 402 m²
Położony na tętniącej życiem alei w dzielnicy Liman Konyaaltı, Antalya, ta nieruchomość hand…
$975,505
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się