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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Alanya, Turcja

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28 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 229 m² w Mahmutlar, Turcja
Nieruchomości komercyjne 229 m²
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 229 m²
Opis własności: Mamy przyjemność przedstawić wyjątkową okazję do zakupu nieruchomości handlo…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Alanya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
For rent. For investment What you get: Real estate with guaranteed income from renting in …
$215,864
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Nieruchomości komercyjne 229 m² w Mahmutlar, Turcja
Nieruchomości komercyjne 229 m²
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 229 m²
Opis własności: Mamy przyjemność przedstawić wyjątkową okazję do zakupu nieruchomości handlo…
$875,613
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Nieruchomości komercyjne w Mahmutlar, Turcja
Nieruchomości komercyjne
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba kondygnacji 6
Lista cenKomercyjne, 1 + 1Piętro: piwnica, 15 m ², €550.000Wejdź w niezwykłą okazję, znajduj…
$632,876
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Sklep 900 m² w Kestel, Turcja
Sklep 900 m²
Kestel, Turcja
Powierzchnia 900 m²
Sklep Zlokalizowany przy Plaży w Alanyi Kestel Kestel wyróżnia się bliskością codziennych ud…
$2,58M
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Sklep 200 m² w Mahmutlar, Turcja
Sklep 200 m²
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 200 m²
Kargıcak, urokliwy region w Alanyi w Turcji, oferuje atrakcyjną okazję inwestycyjną. Dzięki …
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Sklep w Kargicak, Turcja
Sklep
Kargicak, Turcja
Liczba kondygnacji 5
We would like to announce that our project is suitable for acquiring TURKISH CITIZENSHIP thr…
$607,364
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 19
Liczba łazienek 19
Hotel znajduje się w Alanyi 248 pokoi o powierzchni 74 m2. 50 standardowych pokoi. Na plażę …
$28,68M
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Alanya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 1000
Sypialnie 1000
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Co dostajesz: Nieruchomości komercyjne z gwarantowanym dochodem z wynajmu w Okur…
$278,190
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Nieruchomości komercyjne 40 m² w Alanya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 40 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt inwestycyjny centru…
$306,009
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Sklep 500 m² w Alanya, Turcja
Sklep 500 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 500 m²
Nieruchomości Komercyjne na Sprzedaż przy Obwodnicy w Alanyi Oba Alanya, centrum wakacyjne w…
$608,916
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
250 m to the sea. Our facility has a 40 m long beach. 120 km from Antalya airport, 12 km fro…
$21,28M
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Nieruchomości komercyjne w Alanya, Turcja
Nieruchomości komercyjne
Alanya, Turcja
Pokoje 1
Liczba kondygnacji 1
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż umeblowana na biuro. Dobre naprawy wykonane. Powierzchni…
$151,289
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Nieruchomości komercyjne 720 m² w Alanya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 720 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 1000
Sypialnie 1000
Powierzchnia 720 m²
Piętro 1/2
To, co dostajesz: Przestrzeń komercyjna w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów miasta. …
$1,77M
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Nieruchomości komercyjne 484 m² w Alanya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 484 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 484 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Co dostajesz: Sklep na centralnej ulicy w Alanya. Obszar / plaża: Alanya jest p…
$1,39M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Ten luksusowy hotel all inclusive znajduje się w Alanyi, 12 km od plaży. Oferuje on spa, wan…
$46,88M
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Hotel 13 000 m² w Alanya, Turcja
Hotel 13 000 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 325
Powierzchnia 13 000 m²
$44,31M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Hotel jest typu miejskiego, jest to jeden główny 6-piętrowy budynek. Położony 40 km od lotni…
$8,38M
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Przeżyj szczyt luksusu: współwłasność w hotelach elitarnych w Alanya, Turcja
Przeżyj szczyt luksusu: współwłasność w hotelach elitarnych
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/7
Program Right way Invest oferuje inwestorom wyjątkową okazję nabycia udziału w pokojach hote…
$131,708
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Sklep w Mahmutlar, Turcja
Sklep
Mahmutlar, Turcja
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 12
# INFORMACJE O KONSTRUKCJI - DATA ROZPOCZĘCIA: 20.05.2021 - OSTATECZNY TERMIN REALIZACJI: …
$212,548
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Sklep 63 m² w Alanya, Turcja
Sklep 63 m²
Alanya, Turcja
Powierzchnia 63 m²
Położony pośród historycznego uroku Alanyi, Alanya Center Shop jest świadectwem połączenia t…
Cena na zgłoszenie
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Kompleks hotelowy położony jest na pierwszym wybrzeżu, od centrum Alanyi, 12 km. Z lotniska …
$27,69M
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Pomieszczenie biurowe 185 m² w Mahmutlar, Turcja
Pomieszczenie biurowe 185 m²
Mahmutlar, Turcja
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia biurowa W Mahmutlar Alanya na sprzedaż znajduje się dwupiętrowe biuro w piwnicy…
$500,494
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Nieruchomości komercyjne 47 m² w Alanya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 47 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/3
Co dostajesz: Nieruchomości komercyjne z gwarantowanym dochodem z wynajmu w Okurjalar. Okrę…
$205,861
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Alanya, Turcja
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Co dostajesz: Nieruchomości komercyjne z gwarantowanym dochodem z wynajmu w Okurjalar. Okrę…
$333,828
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5* hotel in Alanya w Alanya, Turcja
5* hotel in Alanya
Alanya, Turcja
Powierzchnia 18 000 m²
5-gwiazdkowy hotel w Alanya.Powierzchnia: 18 000 m2Rok budowy: 2016Pokoje: 335 pokoje. Można…
$80,97M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. w Alanya, Turcja
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Turcja
Powierzchnia 50 000 m²
5-gwiazdkowy hotel w Alanya.Cena: 100,000,000 EURPowierzchnia: 50.000 m2Rok budowy: 2008Iloś…
$115,67M
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Hotel 2 500 m² w Oba, Turcja
Hotel 2 500 m²
Oba, Turcja
Pokoje 146
Powierzchnia 2 500 m²
$9,45M
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