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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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5 obiektów total found
Hotel 30 m² w Ölüdeniz, Turcja
TOP TOP
Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt znajduje się w dzielnicy Hisaroniu w Fethiye. Obszar ten jest najbliżej dzielnicy mi…
$257,249
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Agencja
INEST HOMES
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Sklep 100 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 100 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Sklepy Oferujące Wysokie Dochody i Duży Potencjał Klientów w Hisarönü, Sercu Ölüdeniz Fethiy…
$319,616
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Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Fethiye, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Fethiye, Turcja
Pokoje 16
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Butikowy Hotel o z 16 Pokojami w Ölüdeniz, Fethiye Fethiye to jeden z najbardziej wyjątkowyc…
$2,61M
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TekceTekce
Sklep 44 m² w Fethiye, Turcja
Sklep 44 m²
Fethiye, Turcja
Powierzchnia 44 m²
Liczba kondygnacji 2
Lokal Handlowy z Wysokim Potencjałem Zysku w Najbardziej Ruchliwej Części Fethiye, Çalış Çal…
$293,651
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Nieruchomości komercyjne 1 600 m² w Ölüdeniz, Turcja
Nieruchomości komercyjne 1 600 m²
Ölüdeniz, Turcja
Sypialnie 16
Powierzchnia 1 600 m²
Fethiye, położony w jednym z najbardziej zapierających dech w piersiach regionów Morza Śródz…
$2,94M
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