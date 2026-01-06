Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Efeler, Turcja

sklepy
3
7 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 150 m² w Kardeskoy, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 150 m²
Kardeskoy, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
$937,352
Nieruchomości komercyjne 45 m² w Tepecik, Turcja
Nieruchomości komercyjne 45 m²
Tepecik, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 3
$15,82M
Sklep 137 m² w Efeler, Turcja
Sklep 137 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 137 m²
$1,09M
Nieruchomości komercyjne 3 m² w Imamkoy, Turcja
Nieruchomości komercyjne 3 m²
Imamkoy, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$2,23M
Sklep 40 m² w Efeler, Turcja
Sklep 40 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 40 m²
$1,38M
Sklep 115 m² w Efeler, Turcja
Sklep 115 m²
Efeler, Turcja
Powierzchnia 115 m²
$4,92M
Nieruchomości inwestycyjne 2 m² w Cayyuzu, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 2 m²
Cayyuzu, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 m²
Liczba kondygnacji 1
$1,52M
