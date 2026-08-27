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Wille na sprzedaż w Katerini Municipality, Grecja

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6 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Paralia, Grecja
Willa 5 pokojów
Paralia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: zachwycająca willa przy plaży w północnej Grecji, położona w pięknej nadmorskie…
$641 147
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Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 400 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parter składa się…
$649 390
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Korinos, Grecja
Willa
Korinos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 450 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego ma…
$531 319
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Katerini Municipality, Grecja
Willa
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$380 535
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Katerini Municipality, Grecja
Willa
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 697 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 697 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej toa…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 170 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z 3 syp…
$152 386
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Katerini Municipality, Grecja

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