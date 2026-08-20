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Wille na sprzedaż w Municipal Unit of Kranidi, Grecja

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15 obiektów total found
Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 292 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 292 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Part…
$1,65M
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 m2 w Peloponezie, w pobliżu Porto-Xeli. Willa…
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 2 piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych we wschodnim Pe…
$1,06M
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Agencja
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$5,31M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,36M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
To... A Haven of Tranquility and Luxury in Porto Heli Zapraszamy do nieruchomości, która łą…
$1,52M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Powierzchnia 964 m²
Oto angielskie tłumaczenie: Na sprzedaż: 4- Story Villa (964 m2) w Porto Heli, Peloponese Ta…
$4,66M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Ermionida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Property Code: 1912 - House FOR SALE in Kranidi Agios Aimilianos for €780.000. This 306 sq. …
$1,25M
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 650 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 650 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,36M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 1 100 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 1100 m2 we wschodnim Peloponezie - Ermionida. Pół…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$3,07M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kranidi, Grecja
Willa
Kranidi, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 480 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 480 m kw. We wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 280 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 280 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Półpiwnica …
$1,88M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Ta luksusowa willa znajduje się w Porto Heli, uroczym malowniczym mieście portowym i nadmors…
$1,80M
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Kranidi, Grecja

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