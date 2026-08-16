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Wille na sprzedaż w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

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Agios Nikolaos Municipal Unit
35
Ajos Nikolaos
6
Neapoli Municipal Unit
7
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43 obiekty total found
Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 114 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowa willa o powierzchni 114 metrów kwadratowych na Krecie. Part…
$315,249
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 130 m kw. na Krecie. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$369,372
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Willa w Vrachasi, Grecja
Willa
Vrachasi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż w budowie 3 piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na Krecie. Półp…
$1,13M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Niekompletna willa na sprzedaż w Agios Nikolaos. Willa znajduje się zaledwie 200 metrów od m…
$767,461
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Willa w Vrouchas, Grecja
Willa
Vrouchas, Grecja
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Willa w miejscowości Kreta. Ta willa o powierzchni 220 metrów kwadratowych może …
$1,53M
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Grekodom Development
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Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Willa na sprzedaż w Milatos, Kreta Na cichym wzgórzu w pobliżu Milatos jest imponująca 250 m…
$922,509
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa w Milatos Beach, Lasithi, Kreta Odkryj willę o powierzchni 250 m ² na powier…
$1,77M
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Grekodom Development
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Willa w Epano Elounda, Grecja
Willa
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 1 200 m²
Na sprzedaż unikalna willa w raju Zatoki Mirabello. Willa znajduje się na pierwszej linii sk…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 124 m kw. na Krecie. Parter składa się z salonu z kuchnią, j…
$582,215
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 357 m²
Na sprzedaż elegancka willa 357 m2 w fazie budowy! Willa znajduje się wewnątrz 2600 m2 dział…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$2,24M
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Grekodom Development
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Willa w Vrouchas, Grecja
Willa
Vrouchas, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Nadchodzący nowoczesny rekolekcja w Pictures Pano Loumas Położony w uroczej wsi Pano Loumas …
$627,268
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Property Code: HPS4197 - Villa FOR SALE in Agios Nikolaos Rousa Limni for € 680.000 . This …
$782,580
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 200 m kw. na Krecie. Półpiwnica składa się z jedne…
$818,231
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$2,60M
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych na Krecie. Półpiwnica skł…
$1,30M
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 650 m²
Exclusive 3- Storey Luxury Villa z panoramicznymi widokami Spinalonga - Kreta Ta wyjątkowa w…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 275 m²
Na sprzedaż 275 mkw willi z dodatkową 70 mkw zamkniętej przestrzeni garażowej, na działce 4.…
$2,17M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż willa na Krecie o łącznej powierzchni 170 m2 na działce o powierzchni 750 m2. Mó…
$1,18M
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Willa w Vrouchas, Grecja
Willa
Vrouchas, Grecja
Powierzchnia 167 m²
Podwyższony Premium Off- Plan Villa w Pictures Pano Loumas Położony na pięknym tle Pano Loum…
$916,744
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Grekodom Development
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Willa w Epano Elounda, Grecja
Willa
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 250 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$2,36M
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Willa w Epano Elounda, Grecja
Willa
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Taras Villas: Taras Wille są 2 pokojowe wille, te przestronne wille łączą zarówno komfort i …
$2,92M
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 420 m²
Ta willa jest luksusowym klejnotem, który z widokiem na zatokę przez miasto Agios Nikolaos i…
$3,16M
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż luksusowa willa o powierzchni 600 m2 na działce o powierzchni 3.500 m2, położona…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 307 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 307 m kw na Krecie. Parter składa się z 3 sypialn…
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Willa w Epano Elounda, Grecja
Willa
Epano Elounda, Grecja
Powierzchnia 296 m²
Taras Villas: Taras Wille są 3-pokojowe wille, te przestronne wille łączą zarówno komfort i …
$3,77M
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Willa w Epano Elounda, Grecja
Willa
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 280 metrów kwadratowych na Krecie. Piwnica składa…
$1,42M
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,65M
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Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 192 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 192 m kw. na Krecie. Parter składa się z salonu z kuchnią, je…
$447,489
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 518 m²
Obiekt położony jest w najlepszym miejscu na szczycie wzgórza z widokiem na Zatokę Mirabello…
$1,44M
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Parametry nieruchomości w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja

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