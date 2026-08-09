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Wille na sprzedaż w Municipality of Corinth, Grecja

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Municipal Unit of Corinth
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8 obiektów total found
Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 740 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 740 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa się z 2 syp…
$4,72M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 470 m²
Elegancka willa trzypoziomowa z dwoma niezależnymi wejściami zapewniającymi komfort, funkcjo…
$1,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 680 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 680 m kw. w Salonikach. Półpiwnica składa się z 4 sypialni, …
$3,78M
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 900 m²
&Hotel to luksusowa konstrukcja zaprojektowana z inspiracją i urządzona zgodnie z najnowszym…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych w Salonikach. Wspaniały w…
$2,30M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Corinth, Grecja
Willa
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 700 metrów kwadratowych w Salonikach. Piwnica skł…
$3,54M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
- Villa 143 sq.m plus 70sqm semi-basment - Unique aesthetics - Unrestricted panoramic mounta…
$324,527
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Agencja
Sideris Real Estate
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Willa 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 327 m²
Liczba kondygnacji 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Parametry nieruchomości w Municipality of Corinth, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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