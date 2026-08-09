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Wille na sprzedaż w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
40
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
20
Municipal Unit of Loutraki Perachora
20
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155 obiektów total found
Willa w Doukades, Grecja
Willa
Doukades, Grecja
Powierzchnia 485 m²
Willa na sprzedaż 485 m2 na wyspie Korfu. Z okien widać morze, góry, las
$1,73M
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 300 m2 na półwyspie Peloponese. Piwnica składa…
$979,135
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Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Willa w Kontokali, Grecja
Willa
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 230 m2 na wyspie Korfu. Na pierwszym piętrze znajduje się sal…
$1,50M
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Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,71M
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Willa 6 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
W jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Loutraki, zaledwie 700 metrów od morza, wyją…
$637,618
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Sideris Real Estate
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Willa w Nerantza, Grecja
Willa
Nerantza, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 500 m kw. w Peloponezu. Willa składa się z 5 sypialni, 3 salo…
$2,31M
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Grekodom Development
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Willa w Kontokali, Grecja
Willa
Kontokali, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 280 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Dom składa się z 2 sypia…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Sinarades, Grecja
Willa
Sinarades, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 181 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 181 m kw na wyspie Korfu. Parter składa się z jed…
$2,36M
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Grekodom Development
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Willa w Kamara, Grecja
Willa
Kamara, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 290 m²
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter…
$1,65M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,36M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Patras, Grecja
Willa
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z …
$755,654
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 4 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
Luxury Villa for sale 135 sq.m. on a 1342 sq.m. Plot This exceptional residence combines el…
$521,413
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Sideris Real Estate
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Willa w Gouvia, Grecja
Willa
Gouvia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 270 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 270 m kw. na wyspie Korfu. Parter składa się z jednej sypial…
$1,12M
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Grekodom Development
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Willa w Ermones, Grecja
Willa
Ermones, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Property Code: HPS5601 - Villa FOR SALE in Corfu Pareli for € 850.000 . This 350 sq. m. fur…
$978,225
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Willa w Isthmia, Grecja
Willa
Isthmia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 605 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 605 m2 w Peloponezu. Parter składa się z 2 sypialni, pokój d…
$2,95M
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Grekodom Development
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Willa w Kentroma, Grecja
Willa
Kentroma, Grecja
Powierzchnia 650 m²
Jest to kompleks trzech willi położonych w wiosce Kentroma, w północno-wschodniej części Kor…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Willa w Thermisia, Grecja
Willa
Thermisia, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 500 m kw. we wschodniej Peloponezie - Ermionida. Półpiwnica …
$1,77M
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Grekodom Development
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Willa w Agios Ioannis, Grecja
Willa
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 330 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 330 m kw. na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednego m…
$661,197
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ermionida, Grecja
Willa
Municipality of Ermionida, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 350 m2 w Peloponezie, w pobliżu Porto-Xeli. Willa…
$944,567
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Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$3,07M
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Grekodom Development
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 500 m²
To... Wprowadzenie: Odkryj ostateczny spokój i luksus w tej unikalnej willi w Perachora w Ko…
$3,54M
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Grekodom Development
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 500 m²
Wprowadzenie: Odkryj ostateczny spokój i luksus w tym unikalnym kompleksie trzech autonomicz…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Kassiopi, Grecja
Willa
Kassiopi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57M
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Willa w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Willa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 457 m²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27M
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Willa w Kamara, Grecja
Willa
Kamara, Grecja
Powierzchnia 147 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 147 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z 2 sypialni, salo…
$550,740
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Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
- Nowo wybudowany Dom 181sqm z niesamowitym panoramicznym widokiem na morze- Co? Na bardzo ł…
$913,990
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Agencja
Sideris Real Estate
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Willa w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Willa
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 188 m²
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 188 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. składa s…
$1,59M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Portocheli, Grecja
Willa
Portocheli, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 300 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skład…
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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