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Wille na sprzedaż w Municipality of Nea Propontida, Grecja

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Nea Kallikrateia
14
Nea Moudania
13
Nea Triglia
4
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68 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 300 m²
Piętro -1/-1
Zapraszamy do tego wspaniałego nabrzeża nieruchomości znajduje się w pięknym obszarze Halkid…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Witamy w tym oszałamiającym domu w kompleksie w Halkidiki w Grecji. Położony w Nea Propontid…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Piękny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Nieruchomość znajd…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 463 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie willi nabrzeża obecnie w budowie w Nea Propontida, Halkidiki. Ten niesamowity…
$2,22M
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Halkidiki Properties
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Willa w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. Półpiwnica składa się z 3 magazynów. P…
$1,12M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Property Code: HPS5124 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Moudania for € 450.000 . This 267.0…
$519,849
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TekceTekce
Willa 2 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 2 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/1
Unikalna maizonette w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w …
$250,602
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Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Ten oszałamiający dom w Halkidiki oferuje luksusowe życie w dobrym stanie z niesamowitymi wi…
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Plagia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Plagia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Unikalny dom z luksusowym basenem, w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w…
$598,028
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Halkidiki Properties
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Willa 8 pokojów w Nea Triglia, Grecja
Willa 8 pokojów
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Ten oddzielny dom położony w miejscowości Nea Propontida w Halkidiki oferuje rzadką możliwoś…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Willa w Nea Flogita, Grecja
Willa
Nea Flogita, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Kod nieruchomości: HPS1236 - Willa na sprzedaż w Moudania Nea Moudania za 650 000 €. To 200 …
$690,512
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Willa 7 pokojów w Nea Gonia, Grecja
Willa 7 pokojów
Nea Gonia, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba kondygnacji 3
Details  Number of floors in the building: 4  Number of rooms: 7  Levels: 3  Bathrooms: 3  B…
$466,228
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Agencja
Аталанта
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Willa 4 pokoi w Nea Silata, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Silata, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Piękny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w małym raju Halkidiki. Obiekt położony je…
$398,685
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Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Paralia Dionisiou, Grecja
Willa 2 pokoi
Paralia Dionisiou, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Odkryj swój luksus mieszkający w Halkidiki, w Grecji z tym znakomitym maisonette. Chwaląc si…
$512,595
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 1 pokój w Nea Triglia, Grecja
Willa 1 pokój
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 110 m²
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$341,730
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Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/-1
Przedstawiamy wspaniały dom na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Ta nieruchomość oferuje niesam…
$410,076
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Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Paralia Dionisiou, Grecja
Willa 4 pokoi
Paralia Dionisiou, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Luksusowa własność. Piękny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Nea…
$660,678
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Halkidiki Properties
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Willa w Nea Potidea, Grecja
Willa
Nea Potidea, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Property Code: HPS5472 - Villa FOR SALE in Moudania Nea Potidaia for € 790.000 . This 288 s…
$909,174
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Willa 4 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 4 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Ten oszałamiający dom w kompleksie w Halkidiki, Grecja jest obecnie w budowie, oferując luks…
$216,429
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Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Nea Flogita, Grecja
Willa 7 pokojów
Nea Flogita, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Unikalny dom z luksusowym basenem, w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu …
$706,242
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Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w pięknej okolicy Halkidiki, ten przestronny maisonette oferuje wspaniałe otwarte w…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piękny dom jednoosobowy Przed morzem, w bardzo pięknym miejscu w Kassandra, w sercu Halkidik…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Sozopoli, Grecja
Willa 2 pokoi
Sozopoli, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 1/1
Przedstawienie zapierającej dech w piersiach posiadłości Maisonette w malowniczym regionie H…
$224,403
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Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nea Kallikrateia, Grecja
Willa 5 pokojów
Nea Kallikrateia, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro -2/-2
Unikalny dom w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nea Triglia, Grecja
Willa 3 pokoi
Nea Triglia, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 340 m²
Piętro -1/-1
Piękny dom w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położo…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Sozopoli, Grecja
Willa 2 pokoi
Sozopoli, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Unikalny dom w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, w sam…
$341,730
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Halkidiki Properties
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Willa 6 pokojów w Nea Potidea, Grecja
Willa 6 pokojów
Nea Potidea, Grecja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Położony w malowniczym regionie Halkidiki, dom ten oferuje doskonałą mieszankę spokoju i now…
$283,636
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Halkidiki Properties
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Willa 12 pokojów w Nea Flogita, Grecja
Willa 12 pokojów
Nea Flogita, Grecja
Pokoje 12
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Ten piękny dom w Halkidiki, Grecja jest w wielkim stanie i oferuje niesamowite otwarte widok…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro -2/-2
Ten piękny maisonette w Halkidiki, Grecja oferuje wspaniały widok na morze i jest w dobrym s…
$626,505
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Nea Potidea, Grecja
Willa 2 pokoi
Nea Potidea, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Położony w malowniczym regionie Halkidiki, ten odnowiony dom oferuje niesamowite widoki na m…
$284,775
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Halkidiki Properties
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Propontida, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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