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Wille na sprzedaż w Dion Olympos Municipality, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Platamonas, Grecja
Willa
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? pod budowê 5-pi? trowa willa 500 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z salonu…
$941,901
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Litochoro, Grecja
Willa
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 300 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej W…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Platamonas, Grecja
Willa
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Dion Olympos Municipality, Grecja

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