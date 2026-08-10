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Wille na sprzedaż w Attyka, Grecja

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
13
Municipality of Saronikos
17
Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
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124 obiekty total found
Willa w Municipality of Lavreotiki, Grecja
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Willa
Municipality of Lavreotiki, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Liczba kondygnacji 2
Odkryj swoje marzenie Do domu nad Morzem Egejskim!Położony 40 km od serca Aten i zaledwie 8 …
$6,98M
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 340 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 340 m2 w Attica. Willa składa się z Z okien znaj…
$1,13M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Megara, Grecja
Willa
Municipality of Megara, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$708,425
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Kalyvia Thorikou, Grecja
Willa
Kalyvia Thorikou, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Oaza spokoju i luksusu w sercu Anavyssos W sercu Anavyssos ta olśniewająca willa oferuje at…
$3,72M
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Grekodom Development
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Willa w Region Attyka, Grecja
Willa
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,12M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Willa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 386 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 386 metrów kwadratowych w Atenach. Z okien otwiera się wspan…
$1,89M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 m kw w Atenach. 1 piętro składa się z salonu …
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Region Attyka, Grecja
Willa
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$2,95M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 420 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 420 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,83M
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Grekodom Development
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Willa w Limenas Markopoulou, Grecja
Willa
Limenas Markopoulou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,53M
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Grekodom Development
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Willa w Region Attyka, Grecja
Willa
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 837 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 837 metrów kwadratowych w Atenach. Półpiwnica skł…
$4,13M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Ilion, Grecja
Willa
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Curve Park 6 znajduje się w tętniącej życiem i zielonej dzielnicy Ilion, Curve Project i ofe…
$286,006
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Willa w Galatas, Grecja
Willa
Galatas, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 450 m kw. we wschodniej Peloponezji - Ermionida. Parter skła…
$3,07M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Pallini, Grecja
Willa
Municipality of Pallini, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 550 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,53M
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Grekodom Development
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Willa w Koropi, Grecja
Willa
Koropi, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 425 m²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$2,10M
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 409 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 409 m2 w Attica. Piwnica składa się z jednej łazi…
$2,10M
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Grekodom Development
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Willa w Keratea, Grecja
Willa
Keratea, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 700 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 700 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$1,42M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 350 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 3 sypialni, salonu, 2…
$1,83M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Dionysos, Grecja
Willa
Municipality of Dionysos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 710 m²
Na sprzedaż w budowie 3-piętrowa willa o powierzchni 710 metrów kwadratowych w Atenach. Półp…
$2,60M
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Willa w Region Attyka, Grecja
Willa
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 m kw w Atenach. Parter składa się z 2 sypialn…
$897,339
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Powierzchnia 384 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa 384 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętro składa się z …
$1,60M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Willa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Powierzchnia 640 m²
Odkryj ostateczny luksus w spokojnej i eleganckiej okolicy w Neo Psychiko, na północnych prz…
$14,76M
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Willa w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Willa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 160 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$2,48M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 440 m2 w Atenach. Półpiwnica składa się z jednej sy…
$4,84M
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Willa w Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Willa
Municipality of Troizinia Methana, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 530 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 530 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$1,69M
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Willa w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Willa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Powierzchnia 199 m²
Na sprzedaż willa 199 m2 w środkowej Grecji. Dodatki wliczone w cenę: parking, ogród. Obiekt…
$1,94M
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Willa w Rafina, Grecja
Willa
Rafina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$554,933
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,13M
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Willa w Anavyssos, Grecja
Willa
Anavyssos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 2- piętrowa willa 380 m kw. Attica. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z kuc…
$2,36M
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Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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