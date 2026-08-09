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Wille na sprzedaż w Kreta, Grecja

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Municipality of Apokoronas
17
Heraklion
66
Heraklion Municipal Unit
66
Municipality of Heraklion
66
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223 obiekty total found
Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż imponująca willa z basenem w Hersonissos, Heraklion, Kreta Rzadka nieruchomość ł…
$1,85M
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Willa w Amnatos, Grecja
Willa
Amnatos, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Willa na sprzedaż 250 m2 w Gazi, Heraklion, Kreta W cichej i zielonej okolicy dużego Herakli…
$529,885
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Grekodom Development
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Willa w Margarites, Grecja
Willa
Margarites, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Willa na sprzedaż w budowie w Rethymno Nowa willa dwupoziomowa, która znajduje się obecnie n…
$414,693
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Panormos, Grecja
Willa
Panormos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 92 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 2-Storey Villa z prywatnym basenem w Rethymno, Kreta Lokalizacja: Re…
$498,185
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,14M
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Grekodom Development
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Willa w Kreta, Grecja
Willa
Kreta, Grecja
Powierzchnia 154 m²
Niepowtarzalna willa na sprzedaż w Rethymno, Kreta Są domy, które zapewniają schronienie. Są…
$461,255
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Mexican Home Away from Mexico - Witamy w Villa Pablo! Odkryj ten ukryty klejnot: 2-sypialnia…
$707,244
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Grekodom Development
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Willa w Skotino, Grecja
Willa
Skotino, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Willa w Heraklion, Kreta, na 265 m2 powierzchni, z prywatnym basenem i widokiem na morze - 1…
$134,382
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Willa w Malaxa, Grecja
Willa
Malaxa, Grecja
Sypialnie 4
Play videoThe villa, located on a spacious plot of 10,543.10 square meters, will occupy 290.…
$2,08M
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Agencja
Аталанта
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 433 m²
Po długich i starannych poszukiwaniach w regionie słynnej Eloundy, Spinalonga i jeziora Agio…
$1,12M
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Grekodom Development
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Willa w Kalyves, Grecja
Willa
Kalyves, Grecja
Powierzchnia 406 m²
Na sprzedaż Villa w Apokoronas. Na dzia? ce 4300 m kw. willi na sprzeda? ze wspaniałym, nieo…
$3,73M
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Grekodom Development
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Willa w Ajos Nikolaos, Grecja
Willa
Ajos Nikolaos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 307 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 307 m kw na Krecie. Parter składa się z 3 sypialn…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych na Krecie. Są: kominek. Właściciele …
$1,95M
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Grekodom Development
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Willa w Kalathas, Grecja
Willa
Kalathas, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Nowoczesna willa luksusowa w Agios Onoufrios - doświadcz esencji życia rafinacyjnego W jedny…
$1,74M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
Na sprzedaż: Luksusowy 3-Storey Villa w Heraklion, Kreta (156sq.m.) - Oszałamiające Morze & …
$1,12M
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Willa w Perivolia, Grecja
Willa
Perivolia, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż: Luksusowa trzypiętrowa willa w Galatas, Chania Wyjątkowa okazja do stałego zam…
$1,60M
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Powierzchnia 275 m²
Na sprzedaż 275 mkw willi z dodatkową 70 mkw zamkniętej przestrzeni garażowej, na działce 4.…
$2,17M
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Willa w Municipality of Rethymnon, Grecja
Willa
Municipality of Rethymnon, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 172 m²
Na sprzedaż: Luksusowa willa z prywatnym basenem i panoramą Widoki - Rethymno, Kreta Odkryj …
$536,208
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Willa w Epano Elounda, Grecja
Willa
Epano Elounda, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 280 metrów kwadratowych na Krecie. Piwnica składa…
$1,42M
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Willa w Sfaka, Grecja
Willa
Sfaka, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 440 m²
Na sprzedaż luksusowy Villa 440sq.m z działki 5000sq.m we wschodniej Krecie. Willa składa si…
$3,29M
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Willa w Ierapetra, Grecja
Willa
Ierapetra, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 312 m²
Na sprzedaż przepiękna willa na południowo-zachodnim wybrzeżu Krety, 2 km od miasta i plaży …
$742,667
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Willa w Kreta, Grecja
Willa
Kreta, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Luksusowa willa na sprzedaż Gournes Temenos, Heraklion Na sprzedaż: luksusowa willa o łączne…
$921,539
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Willa 3 pokoi w Gerani, Grecja
Willa 3 pokoi
Gerani, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
A new residential project consisting of 11 houses will be built between the two most popular…
$998,135
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 582 m²
Na sprzedaż kompleks mieszkalny składający się z 3 maizonettes 582 m2 każdy na działce 4000 …
$2,36M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 200 m²
- Nowoczesny 6-sypialnia Villa z prywatnym basenem w Agriana, Hersonissos Położony w pożądan…
$1,77M
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Willa w Municipality of Festos, Grecja
Willa
Municipality of Festos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
🏡 Residence A6 - Amelia Ammoudara Mieszkańcy Agios Nikolaos, Kreta, Grecja. Nowoczesny 109 m…
$680,351
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Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż 2 piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Krecie. Parter składa …
$1,65M
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Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 192 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 192 m kw. na Krecie. Parter składa się z salonu z kuchnią, je…
$447,489
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Kreta, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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