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Wille na sprzedaż w Wyspy Egejskie, Grecja

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Municipality of Mykonos
7
Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
Kea Municipality
3
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18 obiektów total found
Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 18 pokojów w Antiparos Municipality, Grecja
Willa 18 pokojów
Antiparos Municipality, Grecja
Pokoje 18
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 583 m²
Powierzchnia: 583 m2Powierzchnia gruntów: 4,590 m2Sypialnie: 8Kąpiele: 10Garaż: 4Położony za…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Willa w Kea Municipality, Grecja
Willa
Kea Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
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Willa 2 pokoi w Emporio, Grecja
Willa 2 pokoi
Emporio, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Willa w Wyspy Egejskie Południowe, Grecja
Willa
Wyspy Egejskie Południowe, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Willa 12 pokojów w Mykonos, Grecja
Willa 12 pokojów
Mykonos, Grecja
Pokoje 12
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Willa 6 pokojów w Kea Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Kea Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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Willa w Psarou, Grecja
Willa
Psarou, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 655 m²
Wyspa Mykonos (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE poleca sprzedaż kompleksu 7 tradycyjnych luksu…
$3,44M
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Willa w Mykonos, Grecja
Willa
Mykonos, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 500 m²
Powierzchnia: 1500 m2Powierzchnia gruntów: 8000 m2Sypialnie: 6Kąpiele: 7Współczesna willa us…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Języki komunikacji
English
Willa 6 pokojów w Paros Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Paros Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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Willa 4 pokoi w Andros, Grecja
Willa 4 pokoi
Andros, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
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Willa w Andros, Grecja
Willa
Andros, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Willa na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, z widokiem na Morze Egejskie i jego wyspy. …
$3,83M
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Willa 7 pokojów w Firostefani, Grecja
Willa 7 pokojów
Firostefani, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Willa w Imerovigli, Grecja
Willa
Imerovigli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
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Parametry nieruchomości w Wyspy Egejskie, Grecja

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