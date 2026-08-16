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Wille na sprzedaż w Municipality of Athens, Grecja

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Municipality of Athens, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 1 823 m²
Wspaniała willa z basenem na Morzu Egejskim!Obszar nazywa się Ateny Monako i kasyno jest bud…
$17,46M
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Parametry nieruchomości w Municipality of Athens, Grecja

z Widok na morze
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