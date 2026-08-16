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Wille na sprzedaż w Heraklion, Grecja

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64 obiekty total found
Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Willa na sprzedaż 250 m2 w pobliżu Heraklion W cichej i zielonej okolicy na terytorium wielk…
$599,000
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 582 m²
Na sprzedaż kompleks mieszkalny składający się z 3 maizonettes 582 m2 każdy na działce 4000 …
$2,36M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 163 m²
Na sprzedaż: Luksusowy 3-Storey Villa w Heraklion, Kreta (163sq.m.) - Oszałamiające Morze & …
$690,715
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: Luksusowa 450 m ² Willa z prywatnym basenem - Heraklion, Kreta Położony w Herak…
$2,95M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż - Luksusowa willa w Agia Pelagia, Heraklion Kreta Odkryj mieszkanie o powierzchn…
$2,14M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych na Krecie. Są: kominek. Właściciele …
$1,95M
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
DLA SPRZEDAŻY: 2 LUKSURY WILLAS NA 3 300 m2 PLOT - W OBSZARZE BUDOWY Na dzia ³ ce 3.300 m kw…
$1,77M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 432 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 432 metrów kwadratowych na Krecie. Półpiwnica skł…
$1,12M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 726 m²
Oferowane na sprzedaż: Dwa Niezrównane luksusowe wille nad morzem 379m2 i 347m2 w Chersoniss…
$6,06M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Nowo wybudowana willa na sprzedaż na Krecie. Willa ma powierzchnię 130 m2 i znajduje się na …
$1,06M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 410 m²
Na sprzedaż piękna willa z prywatnym basenem, znajduje się w Heraklion, Kreta. Ten 410sq.m. …
$2,01M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Oddzielona willa z prywatnym basenem w Hersonissos, Kreta Położony w spokojnej okolicy zale…
$530,138
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
🏡 Na sprzedaż - Villa B2 w BOMO AG Residences Twoje prywatne Hillside Escape w tradycyjnych …
$345,597
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż w budowie 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych na Krecie. Parter…
$460,101
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 89 m²
Na sprzedaż nowoczesny dom w stylu loft z prywatnym basenem, Guves, Kreta Nowoczesny dom typ…
$545,348
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż: Luksusowe 3-Storey Villa w Heraklion, Kreta (144sq.m.) - Oszałamiające Morze & …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 480 m²
Sugerowana na sprzedaż, urocza, oszałamiająca 4-piętrowa willa położona TYLKO 10 metrów od p…
$2,06M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż kompleks dwóch identycznych domów typu loft- styl z prywatnymi basenami, Guves, …
$1,09M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż: Luksusowy 3-Storey Villa w Heraklion, Kreta (150m2) - Oszałamiające Morze & Gór…
$1,13M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż piękna willa z prywatnym basenem, znajduje się w Heraklion, Kreta. Ten 250sq.m. …
$589,174
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż stara willa budowlana o powierzchni 300 metrów kwadratowych na Krecie. Istnieją:…
$1,13M
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż nowoczesny dom w stylu loft z prywatnym basenem, Guves, Kreta Nowoczesny dom typ…
$545,348
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 145 m²
Mexican Home Away from Mexico - Witamy w Villa Pablo! Odkryj ten ukryty klejnot: 2-sypialnia…
$707,244
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Luksusowa kamienna willa na sprzedaż 300 m2 w Kato Archanes, Heraklion, Kreta W uprzywilejow…
$777,468
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 350 m²
Luksusowa willa na sprzedaż na wsi Heraklion, Kreta! Mamy przyjemność przedstawić wyjątkową…
$1,83M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
Willa na sprzedaż na Krecie. Willa składa się z parteru i pierwszego piętra, ma powierzchnię…
$2,36M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 287 m²
Sugerowana na sprzedaż willa z prywatnym basenem o powierzchni 400 m2 w gminie Hersonissos. …
$914,052
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Grekodom Development
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa 250 m2 na sprzedaż w Pitsidia, południe Heraklio. Willa z czterema sypialnia…
$1,89M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 590 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa, składająca się z parteru oddzielonego od reszty domu, i autono…
$2,01M
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Willa w Municipality of Heraklion, Grecja
Willa
Municipality of Heraklion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 85 metrów kwadratowych na Krecie .Maisonet…
$274,216
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Parametry nieruchomości w Heraklion, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
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