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Wille na sprzedaż w Thermi Municipality, Grecja

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Thermi
14
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18 obiektów total found
Willa w Kardia, Grecja
Willa
Kardia, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 387 m²
Ta luksusowa nieruchomość znajduje się na terenie bezpiecznej i ekskluzywnej zamkniętej rezy…
$941,061
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 785 m²
Ziemia o powierzchni 2 akrów, składająca się z 2 budynków, które tworzą łącznie 785m2 (640 m…
$3,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Tagarades, Grecja
Willa
Tagarades, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Property Code: HPS2768 - Villa FOR SALE in Thermi Tagarades for € 2.800.000 . This 600.00 s…
$3,22M
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Willa w Neo Rysio, Grecja
Willa
Neo Rysio, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 610 m²
Property Code: HPS5140 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 550.000 . This 610.00 sq.…
$632,969
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 800 m²
Na sprzedaż 4 - piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych na przedmieściach Salon…
$755,654
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 640 m²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,80M
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 480 m²
Property Code: HPS5139 - Villa FOR SALE in Thermi Nea Raidestos for € 1.100.000 . This 480 …
$1,27M
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 12
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 200 m²
Property Code: HPS2743 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 3.300…
$3,80M
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Na sprzeda? pod budowê 3-pi? trowa willa 300 m kw. na przedmieściach Salonik. Parter składa …
$2,13M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Willa 5 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: ekskluzywna rezydencja w Thermi, prestiżowym przedmieściu Saloniki, oferująca d…
$861,291
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Willa w Kardia, Grecja
Willa
Kardia, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż: nowoczesna nieruchomość o łącznej powierzchni 450 m², wybudowana w 2019 roku, p…
$4,06M
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Willa w Trilofos, Grecja
Willa
Trilofos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 498 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ta olśniewająca willa w Trylofos oferuje luksusowy styl życia z jego key- gotow…
$1,14M
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Agencja
Vista Estate
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Kod własności: HPS2822 - Villa FOR SALE in Thermi Tagarades za €560.000. To 220 metrów kwadr…
$644,477
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Willa w Trilofos, Grecja
Willa
Trilofos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 380 m²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
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Willa w Thermi, Grecja
Willa
Thermi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 600 m²
Na sprzedaż 5 piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$3,31M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Thermi Municipality, Grecja

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