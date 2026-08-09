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Wille na sprzedaż w Nikiti, Grecja

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29 obiektów total found
Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 10
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 549 m²
Property Code: HPS4640 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.920.000 . This 549 sq. m…
$3,36M
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Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 200 m²
Przedstawiamy ładną nieruchomość w pięknym regionie Halkidiki, Grecja. Ten dom jest położony…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Doświadcz luksusu życia w tym oszałamiającym maisonette w Halkidiki, Grecja. Obecnie w trakc…
$398,685
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Property Code: HPS4422 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 5.200.000 . This 350 sq. m…
$5,98M
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Piękny dom w bardzo pięknym miejscu w Sitonii, w samym sercu Halkidiki. Obiekt położony jest…
$227,820
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż willa o powierzchni 198 m² w Nikiti, na półwyspie Sithonia (Chalkidiki). Willa …
$633,183
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Ten oddzielny dom w Halkidiki, Sithonia jest w dobrym stanie, oferuje 4 sypialnie, 2 łazienk…
$911,280
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Przedstawiamy oszałamiającą, nowo wybudowaną maisonette na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Te…
$455,640
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj naszą nową luksusową willę na sprzedaż w Nikiti, Chalkidiki – wyjątkowe miejsce dla o…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Kod własności: HPS4900 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti za 0 €. Willa składa się z 2 pozi…
Cena na zgłoszenie
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Przedstawiamy wspaniały dom na sprzedaż w Halkidiki w Grecji. Ta nieruchomość szczyci się do…
$421,467
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 395 m²
Kod własności: HPS5826 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti za €3.500.000. Ten 395.00 m kw. U…
$4,05M
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Willa 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Położony w pięknym regionie Halkidiki, Grecja, ten nabrzeże dom jest prawdziwym klejnotem. O…
$2,28M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 395 m²
Property Code: HPS5700 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 3.500.000 . This 395.00 sq…
$4,03M
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro -1/-1
Doświadcz ostatecznego luksusu życia w nowo wybudowanym maisonette w Halkidiki w Grecji. Ten…
$239,211
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Piętro -1/-1
Ten oszałamiający dom w Halkidiki, Grecja, oferuje szereg niesamowitych funkcji i korzyści, …
$529,682
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wprowadzenie idealnej okazji do posiadania dobrego domu w kompleksie w Halkidiki w Grecji. T…
$626,505
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Przedstawiamy uroczą Maisonette w dobrym stanie, znajduje się w Sithonia, Halkidiki. Obiekt …
$398,685
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Położony w pięknym regionie Halkidiki, Maisonette nabrzeża oferuje niesamowite widoki na mor…
$330,339
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro -1/-1
Ten odnowiony maizonette położony jest w oszałamiającym regionie Halkidiki, w Grecji, i ofer…
$427,628
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro -1/-1
Ten luksusowy dom w kompleksie jest doskonałą okazją dla osób poszukujących wysokiej klasy d…
$341,730
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
Piętro -2/-2
Doświadcz luksusu życia w tym oszałamiającym domu w Halkidiki, Grecja. Położony w kompleksie…
$1,48M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Kod własności: HPS4902 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti za 0 €. Willa składa się z 2 pozi…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Nikiti, Grecja
Willa
Nikiti, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Property Code: HPS4646 - Villa FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 2.950.000 . This 430 sq. m…
$3,40M
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Ten piękny maisonette nieruchomości znajduje się w malowniczym regionie Halkidiki, Grecja, o…
$225,371
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Zapraszamy do tej pięknej maisonette w Halkidiki, Grecja, zaledwie 5 minut spacerem od morza…
$1,08M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Ucieczka do oszałamiającego domu w Halkidiki, Grecja z niesamowite otwarte widoki. Ta nieruc…
$1,37M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Willa 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro -1/-1
Ten piękny Maisonette w Sitonii, Halkidiki jest w dobrym stanie, oferując niesamowity otwart…
$444,249
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa o powierzchni 300 m² w Sithonii – komfort, elegancja i wspaniały widok. Na …
$1,46M
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