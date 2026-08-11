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Wille na sprzedaż w Korfu, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Willa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 250 m2 na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej kuchni.…
$2,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Willa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Kod własności: HPS5709 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes za €580.000. Ten 107 m kw. Umeblowa…
$667,495
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Willa w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Willa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 270 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 270 m kw. na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednego m…
$2,01M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Korfu, Grecja

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